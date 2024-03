Kate Middleton: Endlich das erste Foto – „Hatte wirklich Mitleid“

Sie ist wieder da. Nachdem am Vormittag bereits erste Gerüchte über einen Besuch von Kate Middleton in einem Hofladen in Windsor umgingen, sind nun auch die ersten Bilder vom Ausflug der Princess of Wales und des Prince of Wales aufgetaucht.

Auf den Bildern, die „The Sun“ vorliegen, sieht man Kate in sportlichen Klamotten neben Prinz William. Zwar steht Kate Middleton noch unter ärztlicher Beobachtung, ihr scheint es aber deutlich besser zu gehen.

Arthur Edwards, der königliche Fotograf der „Sun“ sagt zu den Schnappschüssen: „Es ist schön zu sehen, dass Catherine so glücklich aussieht. Die Leute fragen mich ständig: ‚Wo ist Kate? Wie geht es Kate?‘ Diese Bilder sind die Antwort. Sie erholt sich offensichtlich gut von der recht schweren Operation, die sie im Januar hatte. Die Bilder ihres Lächelns erwärmen mein Herz und ich bin mir sicher, dass Millionen anderer sich so freuen werden, die Prinzessin unterwegs zu sehen. (…) Ich kenne den Laden, er liegt in der Nähe ihres Zuhauses und verkauft wunderbare Produkte.

Kate wurde von manchen richtig gehänselt, weil sie ihr Muttertags-Bild manipuliert hatte. Ich hatte wirklich Mitleid mit ihr – sie versuchte nur, ein schönes Bild ihrer Familie zu zeichnen. Es ist also schön, diese wundervollen Bilder von ihr mit einem strahlenden Lächeln zu sehen, auf denen sie ganz offensichtlich wieder gesund wird.“

Mehr in Kürze.