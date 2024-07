Kate Middleton: Jeder will es wissen – „Wen hat es zu interessieren?“

Kate Middleton ist bei den Royalsfans wohl stets das Gesprächsthema Nummer eins. Ihren Auftritten wird immer voller Vorfreude hingefiebert, jeder Schritt ganz genau verfolgt und ihre Looks werden regelmäßig von ihren Anhängern gefeiert.

Für ihre Unterstützer gibt es viel zu besprechen, auch wenn die Prinzessin von Wales abgetaucht ist, wie aktuell für ihre Krebsbehandlung. Eine Frage beschäftigt dabei Menschen auf der ganzen Welt besonders brennend. Welche das ist, verriet Adelsexperte Michael Begasse gegenüber dieser Redaktion.

Kate Middleton: So kannte man sie nicht

Bereits seit ihrer Hochzeit mit Prinz William am 29. April 2011 gehört sie zu den beliebtesten Royals der Welt: Kate Middleton. In Windeseile eroberte sie nicht nur die Herzen der Briten, sondern auch die der Menschen weltweit. Alle lieben die Prinzessin von Wales.

+++ Kate Middleton: Diese Qual bleibt ihren Kindern erspart +++

Der Schock saß daher tief, als die 42-Jährige im März erklärte, an Krebs erkrankt zu sein. So verletzlich wie in ihrem Video, in dem sie die Nachricht publik machte, kannten sie ihre Anhänger bis dato nicht. Die anschließende Anteilnahme war daher umso größer. Alleine unter ihrem Video bei Instagram sendeten über 280.000 Menschen Kate ihre Genesungswünsche.

Diese Frage brennt Kate Middletons Fans auf dem Herzen

Diese wiederum zeigte sich in einem weiteren Social-Media-Beitrag vollkommen überwältigt von all der Unterstützung. Inzwischen scheint es Kate Middleton bereits etwas besser zu gehen. Schon zwei Mal zeigte sie sich in den letzten Wochen öffentlich, zum einen bei Trooping the Colour am 15. Juni und zum anderen in Wimbledon am 14. Juli.

E-Mail-Adresse (Pflicht) Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

Jetzt anmelden!

Für ihre Fans Grund zum Aufatmen. Es gibt da aber auch noch diese eine Frage, die allen auf dem Herzen brennt, zu der sich aber die Prinzessin und der Palast weiterhin in Schweigen hüllen. Und dabei geht es um die Krebsart, an der die 42-Jährige erkrankt ist.

Adelsexperte Michael Begasse verrät im Gespräch, dass er genau diese Frage von ganz vielen Menschen gestellt bekomme. Was er dann antwortet? „Das ist mir vollkommen egal, was für ein Krebs“, so Begasse. Er würde sich niemals an Spekulationen dazu beteiligen.

In Richtung derer, die dazu eine andere Einstellung haben, hat er eine ganz klare Meinung: „Wen hat es zu interessieren, welchen Krebs sie hat?“ Die Prinzessin habe keine staatliche Funktion, betont der Experte und stellt klar: „Das heißt, wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf zu wissen, was es für ein Krebs ist.“