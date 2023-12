Kate Middleton: Sexy wie nie – HIER lässt sie gaaanz tief blicken

Kate Middleton ist bekannt für ihre modische Vorliebe zu kurzen Röcken und Kleidern. Als ihre Beziehung zu Prinz William offiziell wurde, rückte sie in den Fokus der Öffentlichkeit und wurde bei Fashion-Experten für ihren geschmackvollen Stil gelobt. Kein Wunder, dass sich schnell Nachahmerinnen fanden.

Durch ihre Hochzeit mit dem britischen Kronprinzen William am 29. April 2011 trägt sie den Titel „Princess of Wales“ – korrekt auf Deutsch übersetzt „Prinzessin von Wales“. Als offizielles Mitglied der Royal Family gibt das Protokoll strenge Regeln vor, und die betreffen auch die Outfits und das Auftreten aller Mitglieder des königlichen Clans. So gelten zum Beispiel farbige Fingernägel als tabu, nur natürlicher Nagellack ist erlaubt.

Umso überraschender sind jetzt die neuesten Aufnahmen der Frau von Prinz William.

Fürstin Kate – Stilikone der Royal Family

Der Stil einer potenziellen Thronfolgerin muss sittsam sein und keinesfalls zu sexy. Kurze Ärmel sind verpönt, und auch die Knie sollten immer bedeckt sein. Kates Lösung: Gut geschnittene Midi-Kleider mit einer Rocklänge zwischen Knie und Knöchel.

Ein anderes Thema: Strumpfhosen. Auch hier gilt: nicht zu dünn, nicht zu transparent und auf gar keinen Fall aufreizende Muster oder Glitzersteinchen. Kate Middleton griff bei öffentlichen Auftritten gerne zu dunklen Modellen – je kälter das Wetter, desto dicker der Stoff – und auch damit setzt die 41-Jährige Mode-Statements. Seitdem ihre Röcke länger wurden, zeigt sie sich aber auch gerne in transparenten Nylons oder kniehohen Boots – mit Absatz versteht sich.

Kate Middleton: Hoher Schlitz lässt tief blicken

Um so überraschender das Bild, das am Mittwoch (22. November) um die Welt geht. Bei einem Treffen in London mit dem südkoreanischen Präsidenten und seiner Frau sieht man Kate aus einem Auto steigen. Für einen kurzen Moment blitzen Kates lange nackte Beine unter ihrem purpurroten Mantel hervor.

Super in Form und ganz ohne Strumpfhose. „Leg-endary“ schwärmt ein Fan von diesem Anblick. „Was für trainierte Beine, Hut ab. Die müssen nicht versteckt werden.“, meint ein anderer.

Kate Middleton, Fürstin von Wales, zeigt am 21.11.2023 viel Bein. Wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, Foto: IMAGO/i Images

Das rote Cape-Kleid mit der Schleife allein ist schon ein Mega-Blickfang, und auch der passende Hut ist ein Traum. Aber das Netz kennt nur ein Thema. Schließlich lässt Kate Middleton nur sehr selten so tief blicken.