Kate Middleton zeigt sich in teurem Anzug – dieses Detail werden viele nicht bemerkt haben

Sie gilt als eine der stilsichersten Frauen Englands. Was Kate Middleton trägt, wird von Fans nicht nur bejubelt, sondern auch reihenweise kopiert.

Die Prinzessin von Wales und Ehefrau von Thronfolger Prinz William zeigte sich am Dienstag (19. September) in London bei einem Charity-Event. Und auch da dürfte ihr Outfit bei eingefleischten Kate-Fashion-Fans recht gut angekommen sein. Obwohl sich Kate Middleton beim Look preislich nicht gerade zurückgehalten hat.

Kate Middleton im Luxus-Anzug

Bei dem Event „Streets of Growth” – eine gemeinnützige Jugend-Organisation, die sich um für Straftaten gefährdete Kinder kümmert – ließ sich die 41-Jährige in einem beigefarbenen Anzug blicken. Dass König Charles‘ Schwiegertochter ein Faible für Designer-Kleidung hat, dürfte kein Geheimnis sein.

Und so entschied sich Kate auch diesmal für einen Designer-Fummel – eine elegante Kombination aus Blazer und Hose mit weitem Bein von Roland Mouret. Kosten: 870 Euro! Der französische Designer ist bekannt für seine luxuriöse Frauenmode, erhielt für seine Arbeiten bereits den Titel „Master of the Silhouette“, da seine Kleidung die weiblichen Konturen besonders erfasst.

Kate Middleton: Dieses Outfit-Detail wissen viele nicht

Was einigen Royals-Fans beim Anblick der Prinzessin vielleicht aufgefallen sein dürfte: Einen ähnlichen Anzug trug bereits ihre verstorbene Schwiegermutter Lady Diana im Jahr 1997. Und zwar in New York nur zwei Monate vor ihrem tragischen Unfalltod in Paris. Lediglich die T-Shirt-Farbe war damals anders als bei ihrer Schwiegertochter heutzutage.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate Lady Dianas Stil nachahmt, obendrein trägt sie schließlich auch ihren Verlobungsring.

Laut der britischen „Daily Mail“ soll es übrigens bereits der sechste Anzug sein, den Kate Middleton in letzter Zeit trug – vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie als Frau des Thronfolgers bald neue Führungsrollen annimmt.