Kate Middleton: Baby-News im Palast – doch das dürfte die Herzogin nicht freuen

Die Baby-Bombe ist geplatzt! Die Freude bei Kate Middleton dürfte zunächst sehr groß gewesen sein, doch leider bedeutet die Schwangerschaft für die Herzogin auch einen Abschied.

Ihre persönliche Assistentin Natasha Archer wird zum zweiten Mal Mutter. Die Britin arbeitet bereits seit 2007 für Kate Middleton. Jetzt muss sich die Herzogin eine neue Vertrauensperson suchen.

Diese Baby-News dürften Kate Middleton Sorgen bereiten. Foto: imago/CHROMORANGE

Kate Middleton: Ihre Assistentin Natasha ist wieder schwanger

Sie stand Kate Middleton bei den wichtigsten Momenten ihres Lebens zur Seite. Natasha Archer hat die Herzogin von ihrer Hochzeit mit Prinz William bis zur Geburt der drei gemeinsamen Kinder begleitet. Doch jetzt ist die 34-Jährige selbst an der Reihe.

Ein niedlicher Schnappschuss von Natashas Ehemann Chris Jackson bei Instagram macht die Schwangerschaft öffentlich. Auf dem Bild trägt Kates Assistentin nämlich nicht nur ihren dreijährigen Sohn Theo auf dem Arm, sondern auch eine große Babykugel vor dem Bauch.

In den Kommentaren gratulieren ihnen unzählige Menschen zu der erfreulichen Neuigkeit: „Da wird jemand ein großer Bruder. Ich freue mich so sehr für euch. Was für eine schöne Familie.“

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middleton: Jetzt muss es schnell gehen! Herzogin sucht neue Mitarbeiterinnen

Doch so schön die Baby-News auch sind, muss sich Kate Middleton jetzt schleunigst nach einem Ersatz von Natasha umsehen. Die Stylistin wurde über die vergangenen 14 Jahre zu einer der wichtigsten Mitarbeiterinnen der Herzogin und hinterlässt große Fußstapfen, wenn sie sich in wenigen Monaten in den Mutterschutz verabschiedet.

Natasha Archer ist Stylistin und persönliche Assistentin der Herzogin. Foto: IMAGO / Parsons Media

Deshalb hat Kate Middleton bereits einige neue Stellen ausschreiben lassen. Wie der britische „Express“ berichtet, suche das Königshaus nun nach einer Mutterschaftsvertretung für Natasha sowie einer stellvertretenden persönlichen Sekretärin.

