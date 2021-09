Kate Middleton: Kaum zu glauben – plötzlich taucht sie mit Charlotte HIER auf

Auch Royals haben Bedürfnisse. Klar, sind Kate Middleton, Prinz William, Queen Elizabeth II. und Co ja auch nur Menschen. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass auch ein echter Royal mal wohin muss.

Doch wohin nur, wenn man gerade unterwegs ist und die royale Toilette doch noch ein Stückchen zu weit entfernt ist? Vor genau diesem alltäglichen Problem standen nämlich Kate Middleton und ihr Töchterchen Prinzessin Charlotte. So drückte der Prinzessin die Blase.

Kate Middleton: Plötzlich drückt bei Prinzessin Charlotte die Blase

Doch wohin? Schließlich kann man als künftige Königin von England ja nicht einfach in die nächste Kneipe marschieren. Oder etwa doch? Man kann es erahnen, Kate Middleton und Prinzessin Charlotte sind wirklich in den nächsten Pub gegangen und haben nett nachfragt, ob die Prinzessin nicht doch kurz auf Toilette gehen könne.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Und welch Überraschung: Natürlich durften Kate und Charlotte in dem Pub das Bad nutzen, wie der britische „Express“ berichtet. Eine riesige Überraschung auch für die Stammgäste des Pubs. So verriet Maggie McKinney, eine treue Besucherin des Pubs, dem „Express“: „Ich saß auf meinem Stammplatz und als ich nach oben schaute, sah ich plötzlich Kate Middleton, also die Herzogin von Cambridge und ihre Tochter Prinzessin Charlotte. Sie waren dann weniger als zehn Minuten in dem Pub und waren ganz lieb, ganz normal.“

Wie der „Express“ weiter berichtet, geschah die irre Geschichte bereits im Jahr 2018. Charlotte war damals drei Jahre alt.

