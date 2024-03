Kate Middleton lässt tief blicken: „Ich bin wirklich schlecht darin“

Nach ihrer Bauchoperation sehnt sich Kate Middleton sicherlich nach den unbeschwerten Zeiten von früher. Denn in der Vergangenheit hatte sie mit ganz anderen „Herausforderungen“ in ihrem Privatleben zu kämpfen – dem Stricken. Ein Hobby, das sie um die Zeit ihrer ersten Schwangerschaft und nach der Geburt ihres ältesten Sohnes Prinz George aufnehmen wollte, um ihm ein liebevolles Geschenk zu machen.

Doch trotz ihrer künstlerischen Ader und besten Bemühungen endete der Versuch in einem kleinen Desaster, wie sie selbst zugibt – eine Anekdote, mit der sich viele Mütter identifizieren können…

Kate Middleton: „Ich sollte nach Tipps fragen“

Die Herzogin von Cambridge ist bekannt dafür, ihre königlichen Pflichten mit der Erziehung ihrer Kinder – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – unter einen Hut zu bringen. Dabei ist sie stets entschlossen, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.

Sie selber enthüllte, wie sie versuchte, das Stricken zu erlernen, um ihrem ältesten Sohn ein Geschenk zu machen. Bei einem Besuch in Glasgow im Jahr 2013 gestand sie einer Gruppe von Royal-Fans: „Ich habe versucht zu stricken und ich bin wirklich schlecht darin. Ich sollte nach Tipps fragen!“ Dabei machte die Prinzessin keinen Hehl daraus, dass auch Royals mit den alltäglichen Herausforderungen des Elternseins zu kämpfen haben.

Kate Middleton scheitert am Strickprojekt

Ihr Strickprojekt – ein Pullover für George – scheiterte letztendlich, wie sie 2020 bei einem Besuch in Bradford bei der Organisation „Older Yet Wiser“, die Großeltern unterstützt, zugab. „Ich habe versucht zu stricken, als ich George zum ersten Mal hatte. Ich wollte ihm einen ganz besonderen Pullover stricken, aber ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft und dann wurde es nichts. Es ist eine so erstaunliche Fähigkeit.“

Trotz ihrer üblichen Übernahme des Schulwegs, dem Besuch von Schulveranstaltungen ihrer Kinder und der Erfüllung königlicher Pflichten wird Kate, wie vom Kensington Palast bestätigt wurde, erst nach Ostern wieder öffentlichen Aufgaben nachkommen.