Kate Middleton gesteht: „Ich war furchtbar“

Kaum zu glauben, aber bevor Kate Middleton zur royalen Ikone wurde, führte sie ein ganz normales Leben – inklusive eines völlig unglamourösen Jobs!

Während ihres Studiums an der Universität von St. Andrews in Schottland schwang die heutige Dreifach-Mutter nicht nur das Zepter, sondern auch das Serviertablett. Doch wie sie in der BBC-Sondersendung „A Berry Royal Christmas“ lachend verriet, war das Kellnern nicht gerade ihre Stärke. „Ich war furchtbar!“, gestand sie offen.

Kate Middleton überrascht mit ehrlichen Worten

Bevor sie 2011 zur königlichen Familie stieß, sammelte Kate auch Erfahrung als Einkäuferin bei der Modemarke Jigsaw. Doch die Kellnerin-Karriere bleibt ein charmantes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. „Es erinnert mich an meine Uni-Zeit“, erklärte sie Mary Berry, während sie Mocktails servierte.

Kate ist nicht nur als Prinzessin aktiv. Kürzlich zeigte sie ihr Engagement beim Royal Foundation Centre for Early Childhood. Beim Bobeam Tree Trail in der National Portrait Gallery begleitete sie Schüler auf einer Entdeckungsreise und förderte soziale und emotionale Fähigkeiten. Die Kinder durften Selbstporträts zeichnen und über ihre eigene Geschichte nachdenken – eine Initiative, die Kate besonders am Herzen liegt.

Die Prinzessin, die einst für das elterliche Unternehmen Party Pieces arbeitete, hat sich längst als vielseitige Persönlichkeit etabliert. Jetzt steht sie sogar vor der Möglichkeit, weltweit auf den Titelseiten der Vogue zu erscheinen.

Mit ihrem Projekt „Shaping Us“ setzt Kate ein starkes Zeichen für die nächste Generation. Sie möchte Kinder zu selbstbewussten, mitfühlenden Menschen erziehen und arbeitet mit Organisationen zusammen, um soziale Fähigkeiten in der Gesellschaft zu stärken.