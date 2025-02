Kate Middleton: Zeichen verdichten sich – Fans werden sie vermissen

Der Februar steht ganz im Zeichen von Glamour. Am 16. Februar werden in der Londoner Royal Festival Hall bereits zum 78. Mal die British Academy Film Awards (kurz BAFTA Awards) verliehen. Und schon jetzt wird heiß diskutiert, welche Berühmtheiten über den roten Teppich flanieren werden.

Auch die Royals sind dort zugegen, doch ein royales Gesicht wird es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht zur Verleihung schaffen: Kate Middleton. Und das aus gutem Grund.

Kate Middleton: Die Zeichen verdichten sich

Es sieht ganz danach aus, als müsse die Prinzessin von Wales auf den glamourösen Abend verzichten, da zu diesem Zeitpunkt gerade die Ferien ihrer Kinder beginnen.

Als fürsorgliche Mutter von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis legt Kate Middleton laut dem „Hello Magazine“ immer Wert auf die Zeit mit ihrer Familie, vor allem während der Schulferien. Das könnte laut dem Magazin also auch der Grund für ein potenzielles Wegbleiben vom Event am 16. Februar sein. Ihre Fans würden sie sicher vermissen.

Eine offizielle Absage seitens der Prinzessin bei den BAFTA Awards gibt es zwar noch nicht, aber eine Überraschung wäre es nicht, wenn die Dreifach- Mutter den Abend lieber mit ihren Kids verbringen würde.

Kate Middleton und Prinz William: Designer-Auftritt

Kates Mann Prinz William ist allerdings Präsident der BAFTA Awards und nimmt seit 2010 an der Preisverleihung teil. Es könnte also durchaus sein, dass er in diesem Jahr ohne seine bessere Hälfte dort auftaucht. Bereits im vergangenen Jahr flanierte der Thronfolger alleine über den Red Carpet des Events, während seine Frau Kate sich nach der Krebsdiagnose zurückgezogen und ausgeruht hatte.

In den Jahren davor zeigte sich das Royals-Paar in edlen Designeroutfits, wie zum Beispiel 2019, als Kate ein weißes Kleid von Alexander McQueen trug.

