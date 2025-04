Kate Middleton offen wie nie: „Man findet sich emotional wieder“

Ende März 2024 schockte Kate Middleton (43) die Öffentlichkeit: Krebsdiagnose! Jetzt gibt es ein bewegendes Video, das tief in ihre Gefühlswelt blicken lässt.

In ihrer Rolle als Präsidentin der Pfadfinder reist die Dreifach-Mama in den Lake District Nationalpark. Gemeinsam mit Pfadfindern und Gruppenleiter Dwayne Fields (44) spricht sie über die heilende Kraft der Natur. Für Kate ist die Natur mehr als nur Kulisse: es ist ihr „Zufluchtsort“.

Kate Middleton tankt neue Kraft: Royals-Fans sind begeistert

Kate teilt ihre „spirituelle“ und „intensive“ Bindung zur Natur. Besonders nach ihrer Krebsdiagnose wurde die Natur ihr Zufluchtsort. Mit Wanderstiefeln und lässigem Hut unterwegs erzählt sie im Video erzählt: „In dieser Umgebung findet man sich auf einer spirituellen und sehr intensiven emotionalen Ebene wieder.“

+++ Kate Middleton: Expertin sieht es sofort – der Krebs hat sie verändert +++

Seit ihrer Diagnose ist die Natur ein Anker für sie und ihre Familie. „Vielleicht hat nicht jeder die gleiche Beziehung zur Natur, aber sie ist für mich deshalb so bedeutsam als ein Ort, an dem ich in einer ansonsten sehr geschäftigen Welt Ausgeglichenheit und eine Art Gefühl des Friedens und finden kann“, gesteht sie offen. Seit 2020 ist Kate Co-Präsidentin der Pfadfinder und ihre Leidenschaft dafür ist ungebrochen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Seht mal, wie hügelig es hier ist. Habt ihr schon mal einen dieser hohen Berge bestiegen?“, fragt sie begeistert die jungen Pfadfinder. Royals-Fans sind begeistert von der Botschaft, die Prinzessin Kate in ihrem neuesten Video vermittelt. Viele halten sie für authentisch und inspirierend.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein User schwärmt: „Kate ist so echt. Ich liebe sie – sie bleibt sich selbst treu, strahlt innere und äußere Anmut aus.“ Ein anderer ergänzt: „Die Prinzessin von Wales hat absolut recht: In der Natur zu sein, neue Fähigkeiten zu erlernen und im Team zu arbeiten – das ist essenziell fürs Erwachsenwerden. Viel besser als allein zu Hause zu scrollen oder sich abzukapseln.“