Kate Middleton: Expertin sieht es sofort – der Krebs hat sie verändert

Kate Middleton blickt auf turbulentes Jahr zurück. Die 42-Jährige machte in diesem Jahr ihre Krebsdiagnose öffentlich. Diese dunklen Zeiten lässt sie nun vorerst hinter sich und widmete sich dem traditionellen großen Weihnachtssingen. Diesen organisiert Kate seit Jahren in der Londoner Westminster Abbey.

Kate Middleton lud insgesamt 1.600 Gäste in die berühmte Kirche im Zentrum der britischen Hauptstadt ein. Unter dem Motto «Together at Christmas» (Gemeinsam an Weihnachten) stehen Liebe und Empathie im Vordergrund. Außerdem werden Menschen geehrt, die anderen geholfen haben. Im Gespräch mit Sängerin Paloma Faith erklärt Kate Middleton: „Vergangenes Jahr um diese Zeit konnte ich mir nicht vorstellen, was dies für ein Jahr sein würde.“

Kate Middleton: Parallelen zu Prinzessin Diana

Über das Jahr hinweg hat sich die Körpersprache von Kate Middleton deutlich verändert. Laut der Körpersprache-Expertin Judi James ist eine zunehmende Selbstsicherheit in ihrer Haltung und ihren Bewegungen zu beobachten. Besonders auffällig ist, wie Kate nun ihre Körpersprache in öffentlichen Auftritten einsetzt. Sie strahlt nun mehr Autorität aus und zeigt sich selbstbewusster als früher.

Ein interessantes Detail: Kate Middletons Körpersprache erinnert an Prinzessin Diana. Die Gesten der verstorbenen Prinzessin strahlten stets Wärme und Empathie aus. Nun sind sie auch in Kates Verhalten sichtbar. Expertin Judi James sagt: „Es ist selten fair, die beiden Frauen zu vergleichen und zu kontrastieren, aber es ist interessant, wie Kates Krankheit ihr ein paar kleine Schleusen geöffnet zu haben scheint […].“

Kate Middleton: Eine wachsende Verantwortung

Kate Middleton zeigt bei ihren vereinzelten Auftritten, dass sie bereit ist, eine führende Rolle in der britischen Monarchie zu übernehmen. Ihre Körpersprache, die nun laut der Expertin eine größere Selbstsicherheit ausstrahlt, verkörpert, dass sie die Herausforderungen, die mit ihrer königlichen Rolle einhergehen, annimmt. Ihre Veränderung ist nicht nur äußerlich, sondern auch ein innerer Prozess, der ihre zunehmende Verantwortung widerspiegelt.

Die Expertin Judi James erklärt, dass Kates Körpersprache von einer eher zurückhaltenden Haltung zu einem souveränen und selbstbewussten Auftritt geworden ist. Kate Middleton tritt zunehmend als eine starke Figur auf, die sowohl Verantwortung übernimmt als auch eine Verbindung zu den Menschen aufrechterhält, wie es einst auch Prinzessin Diana tat.

In den kommenden Jahren wird Kates Körpersprache weiterhin eine wichtige Rolle bei ihrer öffentlichen Wahrnehmung spielen. Ihre zunehmende Selbstsicherheit und ihre Empathie könnten sie nicht nur als Mutter und Ehefrau, sondern auch als zukünftige Königin positionieren, die mitfühlend und entschlossen zugleich führt.