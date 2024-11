Kate Middleton: Verrückte Parallelen zur verstorbenen Queen Elizabeth – „Hat all diese Qualitäten“

Nach Monaten des Banges können Fans der Royal Family endlich aufatmen. Denn Kate Middleton scheint ihre Krebserkrankung gut überstanden zu haben. Ein erster öffentlicher Auftritt zeigte die Herzogin zuletzt wohlauf, die Wochen fernab von der Öffentlichkeit werden der 42-Jährigen sicherlich bei ihrer Genesung geholfen haben.

Demnächst steht ein weiteres royales Event an, bei dem die Ehefrau von Prinz William anwesend sein wird. Im Zuge der Vorbereitungen für diese Festlichkeiten ist einem Royals-Experten nun ein verrücktes Detail ins Auge gestochen.

Kate Middleton weist ähnliche Charaktereigenschaften auf

Laut einer offiziellen Meldung des Kensington Palace wird Kate Middleton ihr alljährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey veranstalten (hier alle Infos >>>). Stattfinden wird dieses ganz besondere Ereignis an Nikolaus (6. Dezember). Das musikalische Highlight steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens.“ Bereits im Jahr 2021 hat die Herzogin diesen Weihnachtsgottesdienst der ganz besonderen Art ins Leben gerufen.

Der Royals-Experte Hugo Vickers teilt in einem Interview mit der britischen Zeitschrift der „Sun“ seine klare Meinung über die jüngsten Geschehnisse mit. Der Insider berichtete bereits vor der offiziellen Ankündigung: „Der Gottesdienst ist ihre Art, Danke zu sagen und die Bedürfnisse der Menschen in den Gemeinden hervorzuheben, die sich gegenseitig geholfen haben. Ich bin mir sicher, dass die Veranstaltung von all den Dingen, die sie hätte tun können, eine hohe Priorität haben wird.“ Doch der Experte geht sogar noch einen Schritt weiter…

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Denn Hugo Vickers stellt eine Parallele zwischen Kate Middleton und der verstorbenen Queen Elizabeth II. her. Der Royals-Experte betont, dass die Herzogin so schnell wie möglich ihre Pflichten wieder aufnehmen wollte. Damit folgt sie dem Beispiel der Königin, die ihren Aufgabe ebenfalls äußerst gewissenhaft nachkam.

Der Insider führt aus: „Die Worte, die mir in den Sinn kommen, sind Stoizismus und Würde. Ich glaube nicht, dass man ein besseres Beispiel dafür haben könnte als Queen Elizabeth II. (…). Kate hat auf jeden Fall all diese Qualitäten. Und ja, ich wette, sie hat sie von der Königin gelernt.“ Über dieses Kompliment des Royals-Experten würde sich die Herzogin sicherlich freuen.

Die Fans der britischen Royals können den Weihnachtsgottesdienst von und mit Kate Middleton sicherlich kaum erwarten. Ihr Ehemann Prinz William und ihre Kinder werden die Herzogin höchstwahrscheinlich vor Ort unterstützen.