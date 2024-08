Kate Middleton macht Charles klare Ansage: Das ist nicht verhandelbar

Kate Middleton soll ihrem Schwiegerpapa mal so richtig die Meinung gegeigt haben. In einem neuen Enthüllungsbuch über die Prinzessin von Wales, macht der Autor Robert Jobson deutlich, wie Kate ihre royalen Pflichten nach ihren eigenen Regeln gestaltet. Dabei lässt sich die dreifache Mama nicht ins königliche Korsett zwängen und macht klar: Ihre Kids haben absolute Priorität!

Denn: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis stehen bei ihr an erster Stelle – und das ist nicht verhandelbar.

Kate Middleton setzt König Charles III. die Krone gerade

Dabei beschreibt Jobson, wie Kate sowohl der verstorbenen Königin als auch König Charles klipp und klar gesagt hat, dass sie sich nicht zu Aufgaben drängen lässt, die sie nicht will. „Das erfordert eine Menge Mut, weil man sich in einer sehr fremden Welt befindet“, so Jobson gegenüber „HELLO!“ Die mutige Prinzessin weiß, dass sie nur eine Chance hat, ihre Kinder in diesen prägenden Jahren zu begleiten.

+++ Kate Middleton bricht mit Tradition – sie tat es für ihren Sohn +++

„Sie hat drei kleine Kinder, und die müssen an erster Stelle stehen“, betont Jobson. Und während Kate sich weiter von ihrer Krebserkrankung erholt, legt sie den Fokus auf ihr Privat- und Familienleben, solange sie es noch kann. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Kate gelassen und fokussiert. „Sie ist eine Person, die Lösungen finden und sich über den Lärm und das Drama erheben will“, erklärt Jobson.

Im Juni verriet die 42-Jährige, dass sie „gute Fortschritte“ bei ihrer vorbeugenden Chemotherapie mache, aber auch „gute und schlechte Tage“ habe. Ihre öffentlichen Auftritte, wie bei Trooping the Colour und Wimbledon, sind gut dosiert und geplant.

Doch jetzt steht die sommerliche Familienauszeit in Balmoral an. Es wird erwartet, dass Kate und ihre Familie noch im August nach Schottland reisen, um sich dem König, Königin Camilla und anderen Royals anzuschließen.