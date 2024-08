Kate Middleton: Fans erkennen sie kaum wieder

Kate Middleton (42) mag für ihre stilvolle Garderobe bekannt sein, aber es gibt noch etwas, um das sie von Frauen auf der ganzen Welt beneiden – ihr Haar. Abgesehen von gelegentlichen Veränderungen wie einem Pony oder ein paar Highlights hält Kate meist an ihrer bewährten Erfolgsformel fest: eine makellose brünette Haarpracht.

Doch die Prinzessin von Wales hat ein geheimes blondes Kapitel in ihrer Haarbiografie. Ein kürzlich aufgetauchtes Kinderfoto zeigt Kate mit sonnig-blonden Locken – ein Anblick, der so manch royale Anhängerin ins Staunen versetzt.

Kate Middleton: Ihre geheime Haar-Revolution

Aufgenommen in den 80er Jahren, als die Middletons in Jordanien lebten, strahlt die kleine Kate an der Seite ihres Vaters Michael und ihrer Schwester Pippa. Die sonnige Umgebung scheint nicht nur die Ruinen zum Leuchten zu bringen, sondern auch Kates Haarschopf in ein Gold, das die Welt so noch nie gesehen hat. Es ist wahrscheinlich, dass ihr Haar in dem zarten Alter des Schnappschusses und bei dem sonnigen Wetter in Jordanien heller wurde, bevor es mit zunehmendem Alter dunkler wurde.

Während die Welt über die Haartransformationen der Royals spekuliert, bereitet sich Kate auf eine andere Reise vor: den jährlichen Familienausflug nach Balmoral. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen zeigt sich die Prinzessin entschlossen, die schottischen Highlands nicht zu verpassen. Es wäre ihre längste Reise weg von ihrem Haus in Windsor seit ihrer Diagnose Anfang des Jahres.

Seit der schockierenden Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im März hat die 42-Jährige ihre Zeit hauptsächlich zwischen Adelaide Cottage in Windsor und Amner Hall in Norfolk aufgeteilt. Doch während Kate sich auf die familiäre Sommerfrische freut, bleibt es um Harry und Meghan frostig. Die Sussexes sind nicht eingeladen – ein weiteres Kapitel in der endlosen Saga der familiären Spannungen.