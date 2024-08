Kate Middleton gesichtet – neue Bilder erwecken Hoffnung

Nach über einem Monat Abwesenheit macht Kate Middleton ein royales Comeback, das die Fans jubeln lässt. Gemeinsam mit Prinz William und Prinz George besuchte sie den Sonntagsgottesdienst (25. August) in der Crathie Church in Aberdeenshire – und das in bester Laune.

Strahlend saß Kate im Beifahrersitz des Range Rover Defenders, während William das Steuer übernahm. In einem eleganten hellbraunen Outfit mit einem Hut aus Fasanenfedern zog sie alle Blicke auf sich. William glänzte derweil in einem schicken marineblauen Anzug. Die königliche Familie wirkte entspannt und genoss sichtlich das Zusammensein mit anderen Royals.

Kate Middleton: Experte vermutet eine baldige Rückkehr

Die Rückkehr zur Öffentlichkeit ist für Kate ein bedeutendes Zeichen. Nach ihrer Krebsdiagnose im März hatte sie sich zurückgezogen, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Doch jetzt zeigt sich die Prinzessin kämpferisch und voller Lebensfreude. Kate und William, die erst kürzlich in einem Video das britische Team bei den Olympischen Spielen feierten, beweisen einmal mehr, dass sie auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten.

„Herzlichen Glückwunsch an das Team GB“, hatten sie strahlend verkündet. Auch König Charles und Königin Camilla wurden in traditioneller schottischer Tracht gesichtet, was dem Anlass eine besondere Note verlieh. Die Rückkehr von der Sommerpause in Balmoral scheint der gesamten Familie gutgetan zu haben. Laut dem königlichen Experten Phil Dampier könnte Kate bereits im Herbst wieder vollständig in ihre royalen Pflichten einsteigen.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass es ihr besser geht“, meint Dampier laut „The Sun“ und hebt Kates innere Stärke hervor, die ihn an den verstorbenen Prinz Philip erinnert. „Wir können davon ausgehen, dass sie allmählich wieder einige öffentliche Auftritte absolvieren wird, aber wie ich bereits sagte, hängt das ganz von den ärztlichen Empfehlungen ab“, so der Adels-Experte weiter.

Für die Fans ist klar: Kates strahlende Rückkehr ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern auch ein Beweis ihrer unerschütterlichen Stärke.