Kate Middleton: Video aufgetaucht – die Reaktion der Fans ist eindeutig

Es ist offiziell: Kate Middleton wird in diesem Jahr erneut ein Weihnachtskonzert veranstalten, das in der Westminster Abbey ausgetragen wird.

Die Prinzessin von Wales zeigt damit einmal mehr, dass sie nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Chemotherapie nach der Krebsdiagnose wieder bereit ist, sich künftig öfter in der Öffentlichkeit bei Terminen zu zeigen. Einer dieser Termine ist also das Weihnachtskonzert, das Kate Middleton damit bereits zum vierten Mal austrägt.

Ein Video, das einen ersten Vorgeschmack darauf gibt und bei Social Media publiziert wurde, sorgt nun für zahlreiche Fan-Reaktionen.

Kate Middleton: Einladungskarten für Konzert

Am 6. Dezember ist es so weit, dann wird das festliche Konzert mit Kate als Veranstalterin aufgezeichnet. An Heiligabend kann sich ganz England daran erfreuen – die weihnachtliche Veranstaltung wird beim Fest der Liebe im nationalen TV ausgestrahlt.

Wie festlich das Event wird, zeigt das Video, welches die Prinzessin auf ihren Social-Media-Kanälen hochgeladen hat. Darin zu sehen ist die Erstellung der royalen Einladungskarten mit einem geschwungenen C für Catherine – elegant und königlich.

Reaktionen von Royal-Fans eindeutig

Die Reaktionen der Royals-Fans darauf sind eindeutig. So finden sich zahlreiche Kommentare unter dem Video, die sich vordergründig auf Kate Middleton beziehen:

„Oh mein Gott, das sind wundervolle Neuigkeiten!! Ich freue mich so sehr, dass unsere wunderschöne Prinzessin von Wales mit ihrer Familie zu ihrem unglaublichen Weihnachtsliedgottesdienst in die Westminster Abbey zurückkehrt! Ich bin mir sicher, dass es wie immer ein wunderschöner Abend wird.“

„So aufgeregt. Was mir an der Prinzessin am besten gefällt, ist, dass sie genauso festlich ist wie ich.“

„Ich bin so froh, dass sie bei ihrem Event dabei ist. Ich bin so froh zu wissen, dass es ihr jeden Tag besser und gesünder geht.“

„Die Tatsache, dass die Prinzessin von Wales ihr Weihnachtskonzert bereits einen Monat vorher ankündigt und bewirbt, ist eindeutig eine sehr gute Nachricht: Es geht ihr offensichtlich immer besser.“

„Wunderschöne Prinzessin Catherine – du bist wirklich etwas ganz Besonderes und so geliebt – ich freue mich jetzt schon darauf.“

Es gibt also keine Zweifel: Die Tatsache, dass Kate Middleton beim Weihnachtskonzert erscheinen wird, stößt auf große Vorfreude bei ihren Fans.

Das Event steht übrigens unter dem Motto: „Wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens.“ Die schwierigsten Zeiten hat die Prinzessin und Frau von Prinz William mittlerweile hoffentlich hinter sich.