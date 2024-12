Kate Middleton: Große Neuigkeiten kurz vor Weihnachten

Kurz vor den Feiertagen sorgt das royale Traumpaar Kate Middleton und Prinz William für eine Überraschung, die das Herz erwärmt. Mit einem Pilotprojekt setzen sie ein starkes Zeichen für die psychische Gesundheit im ländlichen Norfolk – und das kommt gerade zur rechten Zeit!

Die Organisation „Norfolk and Waveney Mind“ verkündete stolz, dass die Royals ein Programm mitinitiiert haben, das den Menschen im Nordwesten von Norfolk dringend benötigte Unterstützung bieten soll. Und warum gerade hier? Nun, die Region ist nicht nur wegen ihrer malerischen Landschaften bekannt, sondern auch wegen ihrer Herausforderungen, die durch Isolation und psychische Belastungen geprägt sind.

Kate Middleton und Prinz William sorgen für Weihnachtswunder

„Ländliche Isolation und schlechte psychische Gesundheit sind noch immer weit verbreitet“, erklärt die Organisation. Besonders betroffen sind die landwirtschaftlichen Gemeinden, wo der Bedarf an Unterstützung groß ist. Ein Fakt, der William und Kate am Herzen liegt, denn fast die Hälfte der 1.500 Einwohner lebt auf dem Sandringham Estate. Das Programm, das 2025 offiziell startet und auf zwei Jahre angelegt ist, verspricht, viel zu bewegen.

Das Programm, das 2025 offiziell startet und auf zwei Jahre angelegt ist, verspricht, viel zu bewegen. Auf Instagram zeigten William und Kate unter den Kommentarspalten ihre Zuneigung mit einer süßen Geste: einem kleinen blauen Herz-Emoji. Sonja Chilvers, Interims-Geschäftsführerin von „Norfolk and Waveney Mind“, ist ganz aus dem Häuschen von der royalen Unterstützung: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Prince und der Princess of Wales, die unsere Gemeinden gut kennen.“

Die beiden Royals haben in diesem Jahr viel Zeit in Norfolk verbracht, was der Region eine besondere Bedeutung gibt. Nach ihrer Krebsdiagnose fand Kate dort Ruhe und Erholung.