NRW: Kater vor Haus aufgehängt – Halter erleben Szenen wie aus Horrorfilm

Diese schreckliche Geschichte aus NRW stammt leider nicht aus einem gruseligen Horrorfilm, sondern ist tatsächlich genau so passiert! Dass nicht jeder unbedingt Haustiere wie Katzen mag, ist bekannt. Doch was in Bergisch Gladbach einer Familie widerfahren ist, schockiert einfach nur.

Ein Familien-Kater wurde in NRW nicht nur getötet – nein, er wurde zusätzlich noch grauenhaft seinen Besitzern vorgeführt. Doch wer macht so etwas und wie geht es der Familie nun damit? Fragen, auf die es teilweise eine Antwort gibt…

NRW: „Die Tat ist psychopathisch“

Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet die Besitzerin noch unter Schock von dem Vorfall: „Der Täter hat meinem Hannes beim Sterben zugeschaut.“ Wie sie weiter erzählt, wurde ihre geliebte Fellnase in der Nacht von Samstag auf Sonntag erdrosselt und an einem Baum vor dem Haus der Familie aufgehängt – und das alles, während sie drinnen geschlafen haben. Besonders tragisch: Am Morgen fand der 15 Jahre alte Sohn sein Haustier am Baum hängend.

Für die Besitzer sei der Tod ihres Haustieres schon schlimm genug, die Umstände machen den Verlust allerdings noch einmal schwerer. „Diese Tat ist psychopathisch“, sagt die Familienmutter. Für sie sei es ein erschreckendes Zeichen, den toten Kater vor dem Haus an einem Seil aufzuhängen. Die Tierfreundin gehe auch davon aus, dass ihr Vierbeiner auf einem anderen Grundstück erdrosselt wurde. Über den Täter könne sie nur spekulieren, sie gehe aber von einem Mann aus.

„Ich glaube, es ist ein Katzenhasser unterwegs. Aber auch Familien mit kleinen Kindern sind verunsichert“, verrät die Mutter weiter. Die Nachbarschaft sei aus diesem Grund nun besonders alarmiert. Die Familie greift mittlerweile auch zu strikteren Maßnahmen – sie haben die Videoüberwachung vor dem Haus und im Garten wieder aktiviert, die zum Tatzeitpunkt nicht an war.