Kate Middleton und Prinz William trauern um Liz Hatton: Besonders für Kate war sie eine große Stütze

„Es tut uns so leid, zu hören, dass Liz Hatton traurigerweise verstorben ist. Es war uns eine Ehre, eine solch tapfere und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unsagbar schweren Zeit bei Liz‘ Eltern Vicky und Aaron sowie ihrem Bruder Matteo.“ Es sind Worte voller Mitgefühl und Trauer, die Prinz William und Kate Middleton via Instagram in die Welt hinausschicken.

Trauer um eine junge Frau, die gerade einmal 17 Jahre alt werden durfte. Liz Hatton. Bekannt geworden durch ein Foto mit Symbolkraft. Anfang Oktober hatte sie Kate Middleton kennenlernen dürfen. Zwei Frauen, die gegen den Krebs kämpfen. Sich gegenseitig inspirierten (hier die ganze Geschichte). Doch während es Kate Middleton immer besser zu gehen scheint, verlor Liz den Kampf gegen die tödliche Krankheit.

Kate Middleton und Prinz William trauern um Fotografin Liz Hatton

Doch sie ging in Stärke. „Unsere liebe Liz ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Sie blieb bis zuletzt entschlossen. Noch gestern sagte sie mir, ich solle bessere Pflegekräfte organisieren, damit sie mehr tun könne. Sie ging in strahlendem Glanz von der Bildfläche und fast jeder, der ihr wichtig war, sah sie letzte Woche bei ihrer Ausstellung zum letzten Mal“, verriet ihre Mutter Vicky.

Das Treffen mit Kate, es war wohl einer der speziellsten Momente ihres Lebens. Damals sagte Liz: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas Großes tun würde. Als ich meine Bucket List erstellte, habe ich nur ein paar Ideen aufgeschrieben. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass irgendetwas davon passieren würde.“

Kate schrieb daraufhin: „Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat.“ Nun ist Liz gegangen. Doch ihre Fotografien und ihre Stärke werden für immer unvergessen bleiben.