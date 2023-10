Kate Middleton und Prinz William werden ernst: „Zutiefst erschüttert“

Seit nunmehr sechs Tagen beherrschen grauenvolle Bilder die Nachrichten. Die Terrormiliz Hamas hatte am 7. Oktober Angriffe auf Israel verübt. Mit verheerendem Ausmaß. Über 1.200 Menschen wurden in der Region am Gazastreifen getötet, Familien auseinandergerissen und verschleppt. Ein Ende des Terrors in Israel ist nicht in Sicht (mehr dazu hier >>>).

Jetzt äußern sich auch erstmals Kate Middleton und Thronfolger Prinz William zu den schrecklichen Vorfällen, die sich derzeit in Israel abspielen. Ein Sprecher der Royals veröffentlichte nun ein Statement bei X (vormals Twitter).

Kate Middleton und Prinz William äußern sich erstmals

Darin nimmt die königliche Familie im Namen von Kate Middleton und Prinz William Anteil: „Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind zutiefst erschüttert über die verheerenden Ereignisse, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Die Schrecken, die der Terrorangriff der Hamas auf Israel angerichtet hat, sind entsetzlich und werden von ihnen aufs Schärfste verurteilt.“

Während Israel „sein Recht auf Selbstverteidigung“ ausübe, würden alle Israelis und Palästinenser in der kommenden Zeit weiterhin von Trauer, Angst und Wut heimgesucht werden, heißt es in dem Statement weiter.

Das Royals-Paar „trägt alle Opfer, ihre Familien und ihre Freunde in ihren Herzen und Gedanken.“

2018 reiste Prinz William nach Israel und Palästina – und war damit der erste britische Royal, der dies tat. Dort sei der Prinz von Wales Menschen begegnet, die „mit überwältigender Mehrheit eine gemeinsame Hoffnung“ teilten – für eine bessere Zukunft. „Inmitten dieses schrecklichen Leids teilen der Prinz und die Prinzessin diese Hoffnung weiterhin ohne Vorbehalt.“

Auch interessant:

Auch Prinz Williams Vater König Charles III. zeigte sich zuvor bestürzt. Er sei „entsetzt“ über die „barbarischen“ Terroranschläge der Hamas gegen Israel. Der Buckingham-Palast sagte, der König sei „äußerst besorgt“ und seine Gedanken und Gebete seien bei allen Leidenden.