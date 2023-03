Kate Middleton ganz verändert – SO hast du sie noch nie gesehen

Ein elegantes Kleid oder Blazer, schicke Pumps und hochwertiger Schmuck: So kennen die Fans Kate Middleton. Doch die Frau von Prinz William kann auch anders. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account zeigt sich Kate Middleton jetzt von einer ungewohnten Seite.

Kate Middleton ist bekannt für ihre stylischen Outfits. Für viele ist die 41-Jährige ein absolutes Mode-Vorbild. Doch nun verblüffte das britische Royals-Mitglied mit einer ganz besonderen Kleiderwahl: Anlässlich eines Besuchs bei der Irish Guard trug sie jetzt Militärkleidung!

Kate Middleton bei Wind und Wetter mit der Armee unterwegs

Auf ihrem Instagram-Account postet Kate Middleton gleich mehrere Fotos von dem Besuch. Sie trägt flache dunkle Schuhe, eine grüne Hose sowie Mütze, schwarze Handschuhe und eine Jacke im Camouflage-Look. Wie auf den Fotos weiterhin zu erkennen ist, schneite es zu dem Zeitpunkt kräftig. Doch von dem ungemütlichen Wetter schien sich die dreifache Mutter nicht beirren zu lassen.

+++König Charles III. lädt Prinz Harry und Meghan zur Krönung – doch ihre Antwort überrascht+++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ein verschneiter Morgen mit den Irish Guards auf Salisbury Plain! Die Arbeit der Irish Guards ist so breit wie vorbildlich, von Trainingspark Rangers über Gegenwilderei in Ostafrika bis zur Minenausbildung für die ukrainischen Streitkräfte. Fantastisch, heute mit ‚The Micks‘ ihre harte Arbeit zu sehen (was auch immer für ein Wetter ist!)“, schreibt sie zu dem Bilder-Beitrag.

Mehr Themen und News auf unserem Portal findest du hier:

Fans feiern Kate Middleton für die Schnappschüsse

Bei ihren Fans kommen die Fotos sehr gut an. „Was für eine unglaubliche Frau und Inspiration. Wahrlich ein Vorbild für ihre Kinder und die Welt“, „Kate rockt die Militäruniform“ und „Wie kann sie so mühelos cool sein?“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Post. Ob ihre Anhänger Kate Middleton so jetzt wohl öfter zu Gesicht bekommen? Man darf gespannt sein. Stehen tut ihr der Look auf jeden Fall, wie die Fans fast einstimmig finden.