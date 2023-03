Prinz Harry: Heftige Worte von Prinz William! Er „hasst“ seinen kleinen Bruder

Dieses Royals-Drama ist schlimmer, als es die Macher der Netflix- Serie „The Crown“ jemals erfinden könnten. Nachdem Prinz Harry dem britische Königshaus vor rund drei Jahren den Rücken zudrehte, um mit seiner Frau Meghan Markle und dem gemeinsamen Nachwuchs in den USA zu leben, hat sich das Verhältnis zu seiner Royals-Familie stetig verschlechtert.

Nicht nur, dass sich Prinz Harry und die restlichen Königsmitglieder wie Prinz William, Kate Middleton und König Charles III. kaum noch sehen – auch Enthüllungsinterviews und die „Spare“-Biografie verstärkte die Kluft zwischen Prinz Harry und dem Rest der Royals. Der Öffentlichkeit tut dabei vor allem die Entwicklung der Brüder-Beziehung von Harry und William leid – laut neuster Aussagen eines Insiders war diese nie schlechter.

Prinz Harry: Prinz William will ihn nicht mehr sehen

Bisher ist unklar, ob Prinz Harry und Meghan Markle an der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in Großbritannien teilnehmen werden. Klar ist jedoch: Prinz William wird das Paar nicht mit offenen Armen empfangen.

Der Prinz von Wales habe nicht nur längst mit seinem Bruder abgeschlossen – er will ihn sogar nicht mal mehr sehen, verrät ein Freund gegenüber dem britischen „Express“. Sollten die Aussteiger nicht an der Zeremonie zu Ehren des neuen Königs teilnehmen, werde William „keine Träne vergießen“. Mehr noch: „Es ist kein Geheimnis, dass er es vorziehen würde, wenn er nicht dabei wäre, oder sogar nie wieder einen Fuß nach England setzen würde“, so ein Freund des 40-Jährigen.

Prinz Harry soll von seinem Bruder gehasst werden

Ein großer Grund für die Gefühle des dreifachen Vaters sind die Enthüllungen und Vorwürfe in Prinz Harrys Autobiografie „Spare“, in denen der 38-Jährige seinem Bruder sogar körperliche Gewalt vorwirft. „Er fühlt sich von Harry völlig verraten. Die Beziehungen waren noch nie so schlecht.“

Der Insider geht sogar noch einen Schritt weiter, meint zu wissen: „William hasst ihn für das, was er der Familie in den Büchern und Interviews angetan hat“. Der Mann von Kate Middleton soll auch dafür verantwortlich sein, dass König Charles III. das Aussteiger-Paar aus seiner Unterkunft in England, dem Frogmore Cottage, geworfen hat. „Charles trifft diese Entscheidung nicht allein. Er hat die Unterstützung seines Sohnes und Erben und arbeitet mit ihm zusammen. Sie sind eine Einheit und stehen sich näher als je zuvor.“

Prinz William wird wohl auch in England die Stellung halten, wenn König Charles III. und seine Frau Camilla zur ersten Deutschlandreise als Königspaar antreten. Hier mehr dazu.