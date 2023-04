Kate Middleton: Geheimnis um ihre Traumhochzeit 2011 gelüftet – das bekam die Öffentlichkeit nicht mit

Sie lebt den Traum zahlreicher Mädchen: Kate Middleton hat ihr bürgerliches Leben für einen echten Prinzen hinter sich gelassen und darf sich nun selbst Prinzessin nennen. Es ist ihre nahbare und natürliche Art, die die hübsche Brünette vor über 20 Jahren zur Vorzeige-Schwiegertochter und zum Liebling der ganzen Nation gemacht hat. Die Ehefrau von Prinz William hat sich makellos in die Welt der Royals eingegliedert.

Beim britischen Volk kommt Kate Middleton besonders gut an, da sie eine von ihnen ist. Das hat sich auch noch knapp zehn Jahre nachdem sie mit Prinz William zusammengekommen ist, gezeigt.

Kate Middleton: Von der Privatschülerin zur Prinzessin von Wales

Aufgewachsen in Berkshire, einer Grafschaft westlich von London, führt Kate Middleton zunächst ein ganz normales Leben. Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben seit dem Jahr 1987 einen Versandhandel, in dem Partyzubehör für Kinder vertrieben wird. Nach dem Abitur an einer Privatschule reist die junge Kate erst einmal nach Florenz, wo sie einen Italienisch-Sprachkurs absolviert. Anschließend arbeitet sie an einem Entwicklungsprojekt in Chile, bevor sie im September 2001 ihr vierjähriges Kunstgeschichte-Studium an der University of St Andrews in Schottland antritt.

Dort lernt Kate Middleton Prinz William kennen und lieben. Zehn Jahre später heiraten die beiden in der Westminster Abbey vor einem Millionenpublikum. Die Hochzeit des zukünftigen Thronfolgers ist ein historisches Event in Großbritannien, bei dem jedes Detail genau unter die Lupe genommen wird. Umso mehr überrascht da Kates Entscheidung, ihr Make-up an dem wohl wichtigsten Tag in ihrem Leben selbst zu übernehmen.

Bei ihrer Hochzeit mit Prinz William hat sich Kate Middleton selbst um ihr Make-up gekümmert. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Kate Middleton hat ihr eigenes Braut-Make-up gemacht

Ja, es stimmt. Kate Middleton hat sich am Tag ihrer Hochzeit selbst geschminkt. Vor dem großen Tag soll die Ehefrau von Prinz William extra Privatstunden bei der Londoner Visagistin Arabella Preston genommen haben, die ihr gezeigt hat, wie man mit den richtigen Tricks ein komplett geschminktes Gesicht trotzdem natürlich aussehen lassen kann.

Weitere News:

Der Hochzeitsplaner Mark Niemierko erklärt damals gegenüber „People“, dass Kate Middleton selbst die Entscheidung getroffen habe, um wieder „etwas Normalität“ in ihr Royals-Leben zu bringen. Diese Bodenständigkeit hat sich die 41-Jährige bis heute beibehalten.