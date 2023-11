Kate Middleton taucht plötzlich im TV auf – und sorgt für eine echte Überraschung

Kate Middleton ist doch immer wieder für eine Überraschung gut! Als Mitglied der britischen Royals setzt sich die Frau von Thronfolger Prinz William für wohltätige Zwecke ein und nimmt an verschiedene Veranstaltungen teil. Jetzt tauchte die Herzogin sogar plötzlich im TV auf!

Klar, als Royal ist es Kate Middleton gewohnt in der Öffentlichkeit zu stehen. Doch TV-Auftritte bekommt man von der 41-Jährige doch eher seltener zu sehen. Am Freitagabend (17. November) war jedoch solch ein besonderer Tag. Sie eröffnete die jährliche BBC-Fernsehaktion „Children in Need“ mit einer rührenden Videobotschaft.

Kate Middleton hat etwas Wichtiges zu sagen

„Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ‚Children in Need‘ mich eingeladen hat, die Show heute Abend zu eröffnen. Heute Abend geht es darum, alle Kinder zu unterstützen, sich für sie einzusetzen und sie zu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen, was entscheidend für ihre zukünftige Gesundheit und ihr Glück ist“ wird Kate Middleton von der „Gala“ zitiert. Für einen ihrer seltenen TV-Auftritte trug sie eine blaue Bluse.

Unsere Beziehungen, Umgebung und Erfahrungen in den ersten Lebensjahren würden den Grundstein für den Rest unsere Leben legen, heißt es weiterhin. Doch leider wisse man, dass bei zu vielen Menschen stressige und traumatische Situationen in frühen Kindheitstagen zu Schäden führen können.

Herzogin hat eine wichtige Bitte an alle Zuschauer

Und die Herzogin hatte deswegen dann noch einen wichtigen Appell an die Zuschauer: „Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass wir jede Kindheit fördern, und deshalb sind die Projekte, die von Kindern in Not unterstützt werden, so wichtig. Sie helfen den jüngsten und schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft, sich in diesen wichtigen, prägenden Jahren sicher, geborgen und geliebt zu fühlen, damit sie ihre Kindheit genießen und später ihr Potenzial ausschöpfen und sich in der Welt behaupten können.“ Wahre Worte von der Herzogin – es bleibt abzuwarten, ob wir sie künftig häufiger im TV zu sehen bekommen.