Kate Middletons Onkel plaudert aus und blamiert die Royals – „William muss wütend sein“

Das britische Königshaus dürfte dieser Tage wohl ein paar Sorgenfalten mehr auf der Stirn haben. Gary Goldsmith, der Onkel von Kate Middleton, sorgt für gehörigen Wirbel im „Celebrity Big Brother“-Haus. Gerade mal drei Tage ist er Teil des Ensembles und schon plaudert er aus dem Nähkästchen – über seine berühmte Nichte und die Royals.

Die Fans des Reality-Formats waren gespannt: Wie viel würde Goldsmith über seine königlichen Verwandten verraten? Dabei hat der Bruder von Kates Mutter, Carole, bereits einige pikante Details geteilt – trotz früherer Beteuerungen, die Familie nicht in Verlegenheit bringen zu wollen.

Besonders brisant: Goldsmith sprach über Kates Gesundheit, ein Thema, das zuvor auf sozialen Netzwerken für rege Spekulationen sorgte. Angesprochen auf den Verbleib seiner Nichte, gab er eine diplomatische Antwort: „Es gibt eine Art Etikette-Code. Wenn es angekündigt wird, gebe ich euch meine Meinung.“ Er bestätigte, dass Kate sich derzeit erholt und erst zu Ostern wieder in der Öffentlichkeit erwartet wird. Seine beruhigende Aussage an die Fans: „Sie wird zurückkommen, natürlich wird sie das.“

+++ Nach schweren Vorwürfen! König Charles III. spricht Machtwort +++

Auch die Erreichbarkeit der Prinzessin war Thema. Goldsmith erklärte, dass es „schwierig ist, Kate zu erreichen“, betonte aber ihre Priorisierung der Familie und appellierte an die Öffentlichkeit, ihr den nötigen Raum zur Genesung zu geben.

Kate Middleton Onkel lässt an IHNEN kein gutes Haar

Auf die Frage, ob er die Erlaubnis der Königsfamilie einholen musste, um an der Reality-Show teilzunehmen, zeigte sich Goldsmith selbstbewusst: „Nein, das muss ich nicht tun.“ Obwohl er von seinem Auftritt überzeugt ist, berichtet die Sun von Kritik innerhalb der Familie: Kates Eltern seien alles andere als begeistert von seiner Teilnahme an der Reality-Show. „Sie sind nicht glücklich darüber, dass er bei ‚Celebrity Big Brother‘ mitmacht. Es ist ärgerlich für sie. Kate braucht diesen Stress nicht.“, so die Quelle.

+++ Kate Middleton: Experte spricht Klartext – „Sie will nichts überstürzen“ +++

Doch nicht nur über Kate spricht der Onkel Klartext: Auch Prinz Harry und Meghan Markle kommen nicht gut weg in seinen Erzählungen. Er beschreibt Meghan als Störfaktor, der „viel Drama“ in die Familie gebracht habe. Seine Worte lassen tief blicken: „Und dann kann man seine Familie nicht […] unter den Bus werfen, dann Bücher darüber schreiben und erwarten, zu Weihnachten eingeladen zu werden.“ Fern fügte hinzu: „Meiner Meinung nach muss William jetzt wütend sein, plötzlich die ganze Last auf seinen Schultern zu haben, obwohl er sie hätte teilen können.“

Goldsmith geht sogar noch weiter und regt an, Harry und Meghan ihre Titel zu entziehen – ein Vorschlag, der für zusätzliche Brisanz sorgt. Doch was bedeutet Garys Offenheit für das Verhältnis zwischen den Royals und der Öffentlichkeit? Eines ist sicher: Royals-Fans dürfen sich mit großer Sicherheit auf weitere Enthüllungen gefasst machen.