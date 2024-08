Kate Middleton: Endlich bricht sie ihr Schweigen

Öffentliche Auftritte oder sonstige Nachrichten von Kate Middleton sind in den letzten Wochen und Monaten rar geworden. Seitdem sie ihre Krebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, zieht sich die Ehefrau von Prinz William aus der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich auf ihre Genesung.

In einem emotionalen Brief meldet sich das britische Royals-Paar nun zu Wort. Diese Worte lassen tief blicken.

Kate Middleton schickt Kondolenzbrief

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben einen bewegenden Trauerbrief für einen Pizzaverkäufer namens Pete Morris geschrieben. Diesen haben Kate Middleton und Prinz William bei einer Rettungsaktion kennengelernt. Im Mai ist der 47-jährige Vater von zwei Kindern an Krebs gestorben.

Um ihr Beileid mitzuteilen, schicken Kate Middleton und Prinz William einen Kondolenzbrief an die Familie des Verstorbenen, wie die britische „Sun“ berichtet. „Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was für eine riesige Lücke er in Ihrem Leben hinterlassen wird, und mein aufrichtiges Mitgefühl gilt Ihnen und Ihrer Familie“, heißt es in dem Schreiben.

Kate Middleton: Familie zeigt sich gerührt

Der Brief der Royals wurde auf der Beerdigung des verstorbenen Pizzaverkäufers vorgelesen. Für die Familie war es eine große Überraschung, wie die Frau gegenüber der „Sun“ sagt: „Ich weiß nicht einmal, wie sie herausgefunden haben, dass Pete gestorben ist. Es hat sie vielleicht berührt, weil Kate sich in Behandlung befindet.“

Weiter heißt es: „Wir haben so viele Briefe von Leuten bekommen, die Pete geliebt haben, aber der von William und Kate war etwas ganz Besonderes.“ Der Kondolenzbrief dürfte für die Angehörigen wohl ein kleiner Trost in dieser schweren Zeit gewesen sein.