Kate Middleton: Prinz William äußert sich endlich zu ihrem Gesundheitszustand!

Die gesamte Welt schaut aktuell besorgt nach England. Die Krebs-Diagnose von Prinzessin Kate Middleton und König Charles III. versetzte die Royals-Fans in einen absoluten Schockzustand. Aktuell wollen sie alle einfach nur wissen: Wie steht es um die Gesundheit der beiden? Bei einem offiziellen Termin äußert sich ausgerechnet Prinz William nun zu dem Zustand seiner Frau.

Prinz William bei offiziellem Termin gesichtet

Am Dienstag (30. April) war der britische Thronfolger bei einer Wohltätigkeitsorganisation zu Besuch. Kurz darauf teilt er einen Schnappschuss auf Instagram dazu und schreibt: „Kostenlose, lebensrettende Behandlung und Unterstützung für Männer in Selbstmordkrisen ist das, was James‘ Place UK in seinen Zentren im ganzen Land tut.“

Und weiter: „Ich bin stolz darauf, heute seinen neuen Standort in Newcastle zu eröffnen, der bereits mehr als 140 Männern geholfen hat, seit die Türen für Empfehlungen im Januar geöffnet wurden.“ Doch bei dem Termin soll es nicht nur um die Wohltätigkeitsorganisation gehen. Einer der Anwesenden stellt im Gespräch mit Prinz William die wohl wichtigste Frage des Tages.

Prinz William macht klare Ansage

Bei solchen Veranstaltungen nutzt der ein oder andere die Gelegenheit, um die Royals nach privaten Dingen zu fragen. So auch an diesem Tag. Laut Berichten der „Daily Mail“ soll eine Passantin die Frage gestellt haben, die wohl jeden brennend interessieren dürfte. „Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?“, lautet diese.

Statt der Frage auszuweichen oder diese gar nicht zu beantworten, wird Prinz William ziemlich deutlich. „Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut“, antwortet der dreifache Vater. Ein absoluter Lichtblick für alle Fans von Kate Middleton!