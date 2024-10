Kate Middleton: Verhalten bereitet Fan Sorgen – „Sehr komisch“

Nach dem Ende ihrer Chemo kehrt im Leben von Kate Middleton langsam wieder Normalität ein. Schritt für Schritt nimmt die Prinzessin von Wales wieder royale Pflichten wahr und macht auch abseits der Kameras nach und nach wieder die Dinge, die ihr wichtig sind.

Und dazu gehört auch ganz viel Zeit mit ihren drei Kindern! Ihren Jüngsten unterstützte sie jetzt am Spielfeldrand beim Fußball. Ein Fan entdeckte die 42-Jährige und knipste ein Foto. Was die Dame allerdings nicht festhielt, waren Momente, die sie später als „sehr komisch“ beschreibt.

Kate Middleton: Fast wäre sie unerkannt geblieben

Auch, wenn sie eines Tages Königin sein wird, versucht Kate Middleton so weit möglich ein einigermaßen normales Leben zu führen. Wenn machbar, fahren sie oder Prinz William, George, Charlotte und Louis höchstpersönlich zur Schule und auch sonst verbringt das Paar jede freie Minute mit seinem Nachwuchs.

So auch kürzlich, als die Prinzessin Sohn Louis bei einem Fußballspiel zusah und entspannt neben dem Platz mit anderen Müttern plauderte. Fast wäre sie dabei unerkannt geblieben, was sicherlich auch an ihrem dezenten Outfit – bestehend aus dunkler Hose, schlichter Jacke, dickem Schal und einer Schiebermütze – lag.

Fan beobachtete merkwürdige Szenen

Doch eine Frau erkannte die royale Zuschauerin und machte ein Foto. In einem Video bei TikTok teilte sie dieses später und erzählte von ihrer royalen Sichtung. Demnach sei Kate von mehreren Bodyguards begleitet gewesen, die sich aber im Hintergrund hielten und hätte gemeinsam mit anderen Müttern das Spiel verfolgt.

Als dieses dann vorbei war, sei die Prinzessin gemeinsam mit Louis zu den Bodyguards und schließlich zu den Range Rovers gelaufen. Dabei machte der Royalfan dann eine merkwürdige Beobachtung, die ihr Sorgen bereitete. „Sie lief sehr, sehr, sehr langsam. Das war komisch“, erklärt die Frau und fügt hinzu, dass es anschließend auch einige Zeit gedauert hätte, bis die Royals weggefahren seien.

Ob es der Frau von Prinz William womöglich nicht gut ging oder ob es andere Gründe für das Verhalten nach dem Fußballspiel gab, ist unklar!