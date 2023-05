Kate Middleton in privatem Moment – Royals-Fans erfahren überraschendes Detail

Es war ein Wochenende der Superlative, als König Charles III. am Samstag (6. Mai) bei seiner Krönung zum offiziellen Oberhaupt Großbritanniens und des Commonwealth ernannt wurde. War ihm beim Gang in die Westminster Abbey die Anspannung noch anzusehen, zeigte er sich gelöst und ausgelassen beim Krönungskonzert am Tag darauf.

Immer mit dabei: Prinz William und Ehefrau Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, mit den drei gemeinsamen Kindern. Vor allem Kate zog dabei alle Blicke auf sich. Am Montag (8. Mai) zeigte sich die Familie dann deutlich weniger schick gekleidet bei einem Pfadfinder-Event in Slough in Großbritannien. In einem kleinen privaten Moment konnten Royals-Fans jetzt ein süßes Detail über Kate Middleton und ihren Sohn Prinz Louis erfahren.

Kate Middleton besucht Pfadfinder-Event

Anders als Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle, die sich nach ihrem Ausstieg auch gleich mal von Harrys Heimat verabschiedeten, zeigen sich William und Kate regelmäßig als Familie in der Öffentlichkeit und dem Volk ganz nah.

Vor allem im Umgang mit Kindern kann die Prinzessin von Wales glänzen. Aber auch mit ihren eigenen drei Sprösslingen zeigt sich Kate Middleton stets liebevoll und als engagierte Mutter, die kein Problem damit hat, im Rahmen der Veranstaltung auch mal selbst zu Pfeil und Bogen zu greifen, wie sie es jetzt tat. Auch ihr Jüngster, Prinz Louis, zeigte sich interessiert an der Aktivität. So richtig begeistert war er aber, als er sich seinen eigenen S’More machen durfte. Und plötzlich kam es zu einem süßen Moment.

Süßer Moment verrät Spitznamen von Prinz Louis

Bei der Süßspeise handelt es sich um einen Lagerfeuer-Snack, bei dem ein Stück geschmolzene Schokolade und ein geröstetes Marshmallow zwischen zwei Kekse gelegt wird. Genau das richtige für den Fünfjährigen.

Kate Middleton und ihr Sohn Prinz Louis. Foto: IMAGO/i Images

Nur bei der Rösterei brauchte er noch etwas Unterstützung von Mama Kate. Im Gespräch mit ihrem Sohn benutzte die dann ganz unbedacht den Spitznamen ihres Sohnes.

Ein Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok zeigt den süßen Moment, in dem Kate Middleton sagt: „Pop that in the fire, Bugs.“ Bedeutet, Prinz Louis hat bei seiner Mutter den Spitznamen „Käfer“. Wie passend, in Kombination mit seinem Vornamen, klingt es wie „Ladybug“, also zu deutsch Marienkäfer.