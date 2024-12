Kate Middleton: Das Geheimnis musste endlich gelüftet werden

Es war ihr ganz großer Auftritt. Am Freitagabend (6. Dezember 2024) läutete Kate Middleton ganz offiziell in London die Weihnachtszeit ein. Zwar leuchtete die britische Hauptstadt auch zuvor in allen Farben, doch mit Kates „Christmas Carol Service“ in der altehrwürdigen Westminster Abbey wurde es erst so richtig weihnachtlich.

Auch, weil die Princess of Wales nach ihrer schrecklichen Krebserkrankung auf bestem Wege scheint, wieder die Alte zu werden. Kate Middleton lachte und strahlte über das ganze Gesicht, ließ sich sogar dazu bewegen, ein paar witzige Anekdoten aus dem alltäglichen Familienleben auszuplaudern.

Kate Middleton und das große Geheimnis von Prinz Louis

Konkret ging es um den kleinen Prinz Louis und seine Schwester Charlotte beziehungsweise einen Punkt auf der Programmliste des Gottesdienstes. Charlotte nämlich wusste nichts von den Tänzerinnen und Tänzern des „Royal Ballet“ die auftreten sollten, Louis aber schon. „Er musste das Geheimnis für sich behalten, bestimmt zwei Wochen lang“, berichtet Kate. Und weiter: „Das war eine große Aufgabe für einen sechs Jahre alten Jungen.“

„Und dann kam er morgens zu mir und fragte: ‚Mama, bitte, kann ich es ihr erzählen? Sonst platze ich noch’“, lachte Kate. Anscheinend aber schien er es doch irgendwie geschafft zu haben, die Überraschung für seine Schwester, ihrerseits eine große Ballett-Freundin, für sich zu behalten.

Aber auch Kate sprach offen über das Jahr, das nun hinter ihr lag. „Ich glaube, viele Menschen mussten eine schwere Zeit hinter sich bringen“, so die Prinzessin. Kate: „Ich wusste letztes Jahr um diese Zeit noch nicht, dass es das Jahr werden würde, das ich gerade hatte.“ Umso schöner, dass es der Princess of Wales mittlerweile wieder so gut zu gehen scheint. Die ganze Welt dürfte ihr die Daumen drücken, dass es auch so bleibt.