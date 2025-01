Kate Middleton übernimmt neue Aufgabe – jetzt wird es bekannt

Es ist eine Nachricht, die nicht nur Großbritannien aufatmen lässt: Kate Middleton hat ihren Kampf gegen den Krebs gewonnen. Die Prinzessin verkündete selbst auf Instagram, dass sie offiziell in Remission ist.

Doch damit nicht genug – kurz nach dieser frohen Botschaft teilte sie bereits die nächste große Neuigkeit.

Kate Middleton: Nachricht macht die Runde

März 2024 markierte einen Wendepunkt im Leben von Kate Middleton. Damals machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich und zog sich aus allen royalen Verpflichtungen zurück, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Im September folgte die erleichternde Nachricht, dass die Chemotherapie erfolgreich beendet werden konnte. Nun, nur wenige Monate später, ist Kate offiziell krebsfrei – und strahlt wieder voller Zuversicht.

Anlässlich der frohen Kunde besuchte Kate am 14. Januar das Royal Marsden Krankenhaus, das sie während ihrer schwierigen Zeit betreut und unterstützt hatte. Dieser Ort, der der Prinzessin Mut und Lebenswillen zurückgab, ist für sie nun mehr als nur eine Klinik. „Mein aufrichtiger Dank gilt all jenen, die William und mich in aller Stille begleitet haben, während wir durch alles hindurchgegangen sind“, schrieb sie in einem emotionalen Instagram-Post.

Kate Middleton macht es offiziell

Doch der Besuch hatte noch einen weiteren, bedeutenden Grund: Kate Middleton übernimmt künftig die Schirmherrschaft des Royal Marsden Krankenhauses. Ihre neue Rolle erfüllt sie mit Stolz, wie sie ebenfalls auf Instagram verrät:

„In meiner neuen Rolle als Schirmherrin hoffe ich, dass wir durch bahnbrechende Forschung und klinische Spitzenleistungen sowie die Förderung des Wohlbefindens von Patienten und Familien viele weitere Leben retten können.“

Mit dem nächsten Schritt – der Remission – könnte Kate Middleton wohl kaum glücklicher sein! Einmal mehr zeigt die Royal, dass sie nicht nur eine Prinzessin mit Herz ist, sondern auch mit Kampfgeist.