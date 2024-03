Prinz Harry handelt bei Kate nicht sofort – Experte verrät Details

Royals-Fans warten gespannt: Wird Prinz Harry bald an der Seite von William und Kate auftauchen?

Die Bestürzung war groß, als am Freitagabend (22. März) die Nachricht die Runde machte: Prinzessin Kate leidet an Krebs. Ein Schock für die königliche Familie und Fans rund um den Globus. Während Kate und ihre Familie sich dem Kampf gegen die Krankheit stellen, scheint dieser schwere Schicksalsschlag auch das zerrüttete Verhältnis zwischen den Brüdern William und Harry zu beeinflussen.

Prinz Harry: SIE stehen im Kontakt

Laut „Mirror“ und Royals-Experte Tom Quinn ist eine vorsichtige Annäherung zwischen den Geschwistern zu beobachten. Nach dem „Megxit“ und den damit verbundenen Spannungen hat Prinz Harry wieder Kontakt zu Prinz William aufgenommen. Die genaue Qualität und Tiefe dieser neuerlichen Verbindung sei jedoch noch unklar.

+++ Prinz William und Harry vereint – es geht um ihre Mutter +++

Interessanterweise wird vor allem der Einfluss von Meghan auf diese Annäherung hervorgehoben. „Meghan ermutigt Harry, den Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, zum Teil, weil sie wirklich Mitgefühl für Kate und William empfindet, trotz ihrer vergangenen Schwierigkeiten. Doch ist sie sich auch bewusst, wie schlecht es aussehen wird, wenn es den Anschein hat, dass sie nicht mitfühlend ist und Harry nicht dazu ermutigt, auf sie zuzugehen“, so der Royals-Experte.

Prinz Harry reagierte bei König Charles anders

Dabei sei die Kommunikation zwischen Harry und William laut Mirror „weder warmherzig noch ungezwungen“ gewesen. Die Reaktion der Sussexes auf die Krebserkrankung von Kate fiel distanziert aus: Sie sendeten Genesungswünsche, anstatt persönlich zu erscheinen – ein Kontrast zu Harrys sofortiger Reise nach Großbritannien, als sein Vater König Charles III. die Diagnose Krebs erhielt.

Dabei deutet Quinn an, dass Harrys Interaktion mit seiner Familie in Großbritannien stets in Verbindung mit Meghan steht und bemängelt das Fehlen von Eigeninitiative Harrys. Die Solidaritätsbekundungen kommen demnach als gemeinsames Statement des Paares, nicht als individuelle Geste von Harry. „Die Kontakte und Beileidsbekundungen von Harry und Meghan erfolgen immer als Paar – mit anderen Worten: Harry hat nicht von sich aus Kontakt zu William und Kate aufgenommen.“