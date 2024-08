Kate Middleton: Experte äußert Verdacht – es geht um ihre Schwester

Vor über zwei Jahrzehnten begegneten sich Kate Middleton und Prinz William an der St. Andrews University. Damals hätte wohl niemand gedacht, dass diese Kennenlerngeschichte einmal zum Märchen einer zukünftigen Königin führen würde. Heute, als Prinzessin von Wales, steht die 42-Jährige fest im Mittelpunkt des britischen Königshauses. Doch sollte sie eines Tages den Titel der Queen erhalten, würde sich nicht nur ihr Leben dramatisch verändern, sondern auch das einer ihrer engsten Vertrauten.

Kate Middleton: SIE ist ihre Stütze

Dass das Leben der Prinzessin von Wales gerade von ihrer Krebsdiagnose dominiert wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Trotz dieser Herausforderung zeigt sich Kate tapfer und trat, wo immer möglich, wieder öffentlich auf. Erst am 14. Juli sah man die Ehefrau von Prinz William beim finalen Wimbledon-Turnier in den Zuschauerrängen. Ihr Auftritt wurde dabei unter tosendem Applaus und Standing-Ovation bejubelt. Dabei stets ein Fels in ihrer Brandung – Schwester Pippa Matthews.

Neben Prinz William, ihren Eltern und ihren drei Kindern zählt Pippa zu den wichtigsten Menschen in Kates Leben. Sollte Kate zur Königin gekrönt werden, würde auch Pippas Rolle eine Wendung nehmen.

Kate Middleton: Experte wird deutlich

Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärte kürzlich gegenüber der „Daily Mail“, dass die enge Beziehung zwischen Catherine und Pippa unbestreitbar ist. „Es besteht kein Zweifel, dass Catherine und Pippa sich nahestehen. Ihre Anwesenheit zusammen mit Charlotte in Wimbledon war öffentlich unterstützend. Wir haben auch Michael und Carole Middleton in Royal Ascot gesehen, was ein seltener öffentlicher Auftritt war.“

Die schwesterliche Verbundenheit lässt Royal-Fans und Adelsexperten darüber rätseln, ob Pippa, wenn ihre Schwester Königin wird, einen offiziellen royalen Titel bekommen könnte. Experte Fitzwilliams bezweifelt allerdings, dass Pippa eine offizielle Rolle wie die einer „Lady in Waiting“ – also einer persönlichen Assistentin am Hof – anstreben würde. „Es wäre beispiellos, wenn Pippa einen Titel erhalten würde, nur weil ihre Schwester Thronfolgerin ist“, schreibt unter anderem auch das „Hello“-Magazin.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Rolle von Pippa Matthews entwickeln wird, wenn Kate Middleton eines Tages den Thron besteigt. Immerhin setzt auch Königin Camilla zunehmend auf die Unterstützung ihrer Schwester, Annabel Elliot.