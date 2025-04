Kate Middleton: Kurz nach Ostergottesdienst fällt es sofort ins Auge

Ostern im Königshaus – das bedeutet in Großbritannien nicht nur bunte Eier und Schokohasen, sondern vor allem eines: Tradition. Der Ostergottesdienst auf dem Anwesen Windsor gehört seit Jahrzehnten zum festen Programmpunkt der Royals. Und auch in diesem Jahr versammelten sich wieder zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie in der St. George’s Chapel, allen voran König Charles III. und Königin Camilla.

Doch bei aller royalen Festlichkeit fehlte etwas. Oder besser gesagt: jemand. Denn Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder blieben dem öffentlichen Termin fern.

Kate Middleton: Es sticht sofort ins Auge

Schon 2024 nahmen Kate Middleton und Ehemann Prinz William nicht am Ostergottesdienst teil. Damals erholte sich Kate noch von ihrer Krebsdiagnose. Doch in diesem Jahr hatte man auf ein Wiedersehen gehofft. Die Prinzessin von Wales zeigte sich zuletzt wieder bei ausgewählten öffentlichen Terminen. Entsprechend groß war die Verwunderung über ihr Fernbleiben.

Laut dem „Mirror“ verbrachte die Familie das Osterwochenende allerdings ganz privat auf ihrem Landsitz in Norfolk. Ein Palast-Insider erklärte: „Sie möchten einfach als Familie Zeit miteinander verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen.“ Eine nachvollziehbare Entscheidung. Auch Royals brauchen schließlich mal Zeit für sich.

König Charles III. kehrt gestärkt zurück

König Charles und Camilla zeigten sich unterdessen gut gelaunt und gelöst. Keine Spur von Anspannung. Für den Monarchen, der selbst gesundheitlich angeschlagen ist, war es ein besonderer Tag. Trotz seiner laufenden Krebsbehandlung nimmt er weiterhin an öffentlichen Anlässen teil. Zuletzt reiste er sogar für vier Tage nach Italien.

Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis sich die Wales-Familie wieder vereint in der Öffentlichkeit zeigt. Zuletzt war das bei Kates Weihnachtskonzert der Fall und vielleicht gibt es ja spätestens im Sommer ein neues Familienfoto.