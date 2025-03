Kate Middleton: Schon wieder – Fans bemerken es sofort

Am Commonwealth Day lag Liebe in der Luft. Dabei strahlen Kate Middleton (43) und Prinz William (42) in der Westminster Abbey um die Wette. Kein Wunder! Schließlich hat der Ort für sie eine ganz besondere Bedeutung: Hier gaben sie sich 2011 das Jawort.

Am Montag (10. März) versammelten sich König Charles (76), Königin Camilla (77) und die königliche Riege in der anglikanischen Kirche mitten im Herzen Londons. Der Anlass? Der Commonwealth Day! Eine königliche Tradition, die die Herzen höherschlagen lässt. Doch die Aufmerksamkeit galt ganz den süßen Momenten zwischen Kate und William.

Kate Middleton als Wiederholungstäterin

Es war kaum zu übersehen. Ein Lächeln hier, ein Flüstern da – die royalen Turteltauben konnten nicht genug voneinander bekommen. Und Kate? Sie strahlte nicht nur wegen William, sondern auch in ihrem eleganten roten Kleid von Catherine Walker. Besonders die auffällige Schleife machte das Outfit zum echten Hingucker! Dabei merkten aufmerksame Fans sofort, dass die Prinzessin das Kleid bereits früher getragen hatte.

Im Dezember 2021 trug sie es bei ihrem Konzert „Royal Carols – Together At Christmas“ in der Westminster Abbey und im November 2023 erneut, um den Präsidenten und die First Lady von Südkorea zu empfangen. Doch diesmal ist es die markante rote Schleife die dem „alten“ Outfit neuem Glanz verleiht. Ein cleverer Kniff der angehenden Königin, um bewährte Looks aufzufrischen und nachhaltig zu stylen!

Dass Kate mittlerweile über beide Ohren strahlt, war nicht immer so. Ihre Krebserkrankung stellte die Royals vor eine große Herausforderung. Umso schöner ist es nun, die enge Verbundenheit des Prinzen und der Prinzessin von Wales mit anzusehen.

Royal-Expertin Ingrid Seward (77) bestätigt laut „People”: „William muss sich so glücklich schätzen, dass Kate das alles überstanden hat, dass er der Welt von dieser Liebe erzählen möchte. Es zeigt die Intimität, dass sie diese Reise gemeinsam durchstehen.“ Seward weiter: „Sie können sich auf eine Weise ausdrücken, wie sie es zuvor nie getan hätten.“