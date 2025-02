Freunde von Kate Middleton knallhart: „Wirklich peinlich“

Die Fehde, sie will einfach nicht abreißen. Seit dem Megxit ist die Stimmung zwischen Meghan Markle und der royalen Familie wie vergiftet. Immer wieder fliegen kleine Pfeile, eine Rückkehr zur Normalität, sie scheint nahezu ausgeschlossen. Und so darf auch bei Meghans neuestem Projekt mit dem Titel „As Ever“ ein klein wenig Häme aus Großbritannien nicht fehlen.

Demnach heißt es beim britischen „Express“, dass Freunde von Kate Middleton und Prinz William der neuen Lifestylemarke von Meghan einen durchaus brutalen Spitznamen gegeben haben. Aus „As Ever“ wurde nämlich kurzerhand „As If“, also „als ob“.

Kate Middletons Freunde scherzen über Meghan Markles neues Label

Um den Namen von Meghans neuer Marke gibt es seit einiger Zeit Ärger. So hatte die Duchess of Sussex sie erst „American Riviera Orchard“ genannt, da dies jedoch eine regionale Einschränkung implizierte, entschied man sich für „As Ever“.

Ob der Name so bleibt? Wir werden sehen. Klar ist: Meghan möchte unter dem Dach ihres neuen Labels unter anderem ein umfangreiches Sortiment an Haushalts- und Gartenartikeln an Mann oder Frau bringen.

„Wirklich peinlich!“

Eine Entscheidung, die im Freundeskreis von Kate Middleton und Prinz William für einige Lacher gesorgt habe. „Es hat in der Gruppe ziemlich viel Gelächter verursacht. WhatsApp-Nachrichten gingen hin und her“, verriet ein Freund des Paares. Und weiter: „Das Ganze ist sehr preisgünstig und überstürzt. Wirklich peinlich!“

Es bleibt also spannend. So startet ja in der kommenden Woche auch bereits die Netflix-Serie der Frau von Prinz Harry. Diese hatte man aufgrund der Brände in Kalifornien auf den vierten März verschoben. In „With Love, Meghan“ lädt die 43-Jährige Freunde und Prominente auf ein Anwesen in Kalifornien ein, wo sie anschließend über Dinge wie Küche oder Garten sprechen.