Es geschah vor Kate Middletons Hochzeit: Ihr Bruder macht es öffentlich

Ihre Geschichte liest sich wie aus einem Märchen: Kate Middleton verliebte sich einst als Bürgerliche in den berühmten Prinz William. Der älteste Sohn des Königs nahm die Engländerin am 29. April 2011 vor der ganzen Welt zu seiner Frau, wurde Vater dreier Kinder und bereitet sich hinter den Kulissen bereits darauf vor, irgendwann den Thron zu besteigen.

Nicht nur das Leben von Kate Middleton hat sich also seit ihres Studiums an der St. Andrews Universität, wo sie Prinz William kennenlernte, um 180 Grad gedreht. Auch das ihrer Familie. Die steht seither ebenfalls im Fokus der Öffentlichkeit. Ihr Bruder James packt nun sogar über seine ältere Schwester aus und verrät, dass es eine große Veränderung bei ihr gab.

Kate Middleton: Ihr Bruder macht es öffentlich

Kate und William trafen im Herbst 2001 auf dem Unigelände erstmals aufeinander. Nun verrät ihr Bruder James Middleton in seinem Buch „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, das kommende Woche auf den Markt kommt, ein paar Anekdoten über die royalen Familienmitglieder und allen voran über Kates Beziehung zu Prinz William. Das Leben und die Persönlichkeit seiner Schwester soll sich seinen Aussagen nach seit der Beziehung sehr verändert haben.

James erinnert sich laut dem britischen „Express“ an einen Moment, kurz nachdem Kate und William 2010 ihre Verlobung bekanntgeben hatten. „Unsere Familie wusste es etwa einen Tag vor der offiziellen Ankündigung im November 2010“, verrät James in seinem Buch.

James Middleton hat ein Buch geschrieben. Foto: IMAGO/Parsons Media

„Catherine, Pippa und ich machten mit Ella und Tilly einen Spaziergang zu unserem örtlichen Pub in einem Dorf in der Nähe von Bucklebury. Wir sitzten in einer Ecke und unterhielten uns leise“, schreibt er weiter. „Pippa und ich wollten unsere Aufregung zeigen, aber wir mussten unsere Emotionen unterdrücken, damit niemand etwas ahnte“, so James in seinem Buch. Die Geschwister hätten dann im Stillen ausgemacht, immer füreinander da sein zu sein, aufeinander aufzupassen und sich gegenseitig zu unterstützen werden.

Kates Bruder betont schließlich, dass sich seine Schwester komplett verändert habe, seit sie Prinz William an ihrer Seite hat. James: „Es war wunderschön zu sehen, wie er ihr Selbstvertrauen zum Ausdruck brachte. Sie war aufgeblüht. Ich wusste, dass er sich um sie kümmern würde, und das tut er bis heute.“ Seine Familie habe William sehr liebgewonnen und er fühle sich wie sein älterer Bruder an. „Er und Catherine passen eindeutig gut zusammen, genau richtig füreinander.“

Doch in seinen Augen sei es nicht nur Kate Middletons Glück gewesen, den Prinzen kennenzulernen, auch der Royal selbst könne sich glücklich schätzen. „Ich dachte, was für ein Glück William hatte, meine fähige, bodenständige große Schwester zu heiraten, und ich war absolut sicher, dass sie verliebt waren.“