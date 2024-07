Kate Middleton: Prinzessin kehrt mit froher Botschaft zurück

Eigentlich sollte sie gerade in der Sonne entspannen, aber Kate Middleton beweist selbst im Urlaub, dass sie einfach nicht stillhalten kann. Mitten in ihrer Sommerpause überrascht sie ihre Fans mit einer sensationellen Ankündigung. Ihr Herzensprojekt „Shaping Us“ hat einen neuen Meilenstein erreicht!

Die dreifache Mutter, die sich seit Jahren für die frühkindliche Entwicklung einsetzt, hat in Zusammenarbeit mit dem „Royal Foundation Centre for Early Childhood“ die Baby Bank Alliance ins Leben gerufen. Diese Initiative vereint dabei über 300 Baby Banks im Vereinigten Königreich, die Familien mit allem versorgen, was sie für ihre Kleinen brauchen.

Kate Middleton lässt die Baby-Bombe platzen

Kate strahlte vor Stolz, als sie die frohe Botschaft auf Instagram und X verkündete: „Heute freuen wir uns über die Gründung der Baby Bank Alliance, einer Gemeinschaft von über 300 Baby Banks, die Familien, Babys und Kinder im Vereinigten Königreich mit den für ihr Wohlergehen notwendigen Vorräten und Kleidungsstücken versorgen.“ Ein echter Volltreffer für die Prinzessin!

Die Baby Banks bieten nicht nur materielle Unterstützung, sondern auch einen Raum für den Austausch und das emotionale Wohlbefinden der Familien. Damit will die Baby Bank Alliance das Bewusstsein für ihre wichtige Arbeit schärfen und noch mehr Familien erreichen. Auf Instagram erinnerte Kates Stiftung an ihre zahlreichen Besuche in Baby Banks und betonte die enorme Bedeutung dieser Einrichtungen.

„Unsere Beziehungen, Erfahrungen und unsere Umgebung in den ersten Lebensjahren legen den Grundstein für den Rest unseres Lebens“, heißt es unter anderem. Und natürlich dürfen dabei auch keine süßen Fotos fehlen: Kate zeigte sich bei diversen Terminen, stets engagiert und interessiert.

Besonders niedlich: Eine Aufnahme von ihrem Besuch in Maidenhead im Dezember 2023, bei dem sie von ihren drei Kindern Charlotte, George und Louis unterstützt wurde. Die kleine Charlotte half sogar fleißig beim Packen von Weihnachtsgeschenken.

Einmal mehr beweist Kate, dass sie nicht nur privat, sondern auch beruflich alles im Griff hat.