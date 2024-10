Kate Middleton: Nach Ende der Chemo – jetzt gibt es wieder Grund zum Feiern

Es sind keine einfachen Monate, die Kate Middleton hinter sich hat. Anfang des Jahres erhielt die Prinzessin von Wales nach einer Operation die Diagnose Krebs und musste sich einer Chemo unterziehen.

Kräftezehrende und schwere Monate standen bevor, die vor wenigen Wochen aber ein Ende nahmen. Langsam und behutsam kehrt sie nun zurück in den Alltag – und der beschert ihr immer wieder auch freudige Momente, so auch jetzt. Es gab Grund zum Feiern!

Kate Middleton feiert besonderen Tag

Für Kate Middleton war die Familie immer schon ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Die 42-Jährige hat ein enges Verhältnis zu ihren Eltern Carole und Michael Middleton, sowie zu ihren Geschwistern Pippa und James und kann sich in guten wie in schlechten Zeiten auf ihre Liebsten verlassen.

+++ Kate Middleton: Verhalten bereitet Fan Sorgen – „Sehr komisch“ +++

Vor allem in den letzten Monaten – den wohl schwersten ihres Lebens – waren sie es, die neben Prinz William Tag und Nacht für die Prinzessin da waren und ihr mit Rat und Tat zur Seite standen. Ihrer Familie ist es auch zu verdanken, dass Kate gestärkt und voller Lebensfreude aus der ungewissen Zeit herausgeht – und gemeinsam mit ihren Herzensmenschen nun einen ganz besonderen Tag feiern konnte.

Das ließ sich Kate sicher nicht entgehen

Am Dienstag (15.10.) wurde ihr Neffe Arthur Matthews, das älteste Kind von Pippa, sechs Jahre alt. Ein Anlass, der natürlich gebührend gefeiert wurde und den sich bestimmt auch seine Tante nicht entgehen ließ. Die Royals wohnen nicht weit weg von Pippa und ihrer Familie, die in einem großen Anwesen in Berkshire leben.

Es ist anzunehmen, dass auf dem weitläufigen Areal eine große Party für das Geburtstagskind stattgefunden hat, bei der die ganze Middleton-Familie mit dabei war. Denn auch Carole und Michael sowie James und seine Familie leben um die Ecke.

Ideale Voraussetzungen, um Geburtstage, wie nun den von Arthur, mit allen gemeinsam zu zelebrieren!