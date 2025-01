Kate Middleton: Geheime Botschaft blieb von vielen unbemerkt

Kate Middleton feierte am Donnerstag (9. Januar) ihren 43. Geburtstag und blickt dabei auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück. Zu ihrem Ehrentag begeisterte sie ihre Fans mit einem persönlichen Foto, das von einer liebevollen Botschaft ihres Gatten Prinz William begleitet wurde – ein wahrer Herzensmoment.

Doch der Schnappschuss auf Instagram offenbart noch mehr. Experten nehmen das Foto genau unter die Lupe und finden klare Worte.

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt Kate in entspannter Pose: Hände in den Taschen, ein lässiger Blazer, hochgekrempelte Ärmel, dazu ein kariertes Tuch um den Hals. Sie strahlt Selbstbewusstsein und natürliche Eleganz aus. Körpersprache-Expertin Judi James analysiert: „Die hochgekrempelten Ärmel und die Hände in den Taschen verleihen ihr ein ‚bereit für alles‘-Auftreten“, so James gegenüber „Mirror“. Doch es ist nicht nur das Bild, das die Herzen der Fans erobert.

Williams rührende Nachricht auf Instagram lässt tief blicken: „An die unglaublichste Ehefrau und Mutter. Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine. Wir lieben dich. W.“ Auch Royal-Expertin Dr. Tessa Dunlop meint gegenüber der britische Tageszeitung: „Statt steifer Distanz zeigt William, wie stolz er auf seine Frau ist – und das in einer rührenden Liebeserklärung.“

Die Royals präsentieren sich als funktionierende Familie, so die Historikerin, die zusammen durch dick und dünn geht.

Das Foto, aufgenommen von Matt Porteous in Windsor, ist ein seltener Einblick in das Leben der Royals. Auch König Charles schloss sich den Glückwünschen an und postete ein Bild von Kate, das sie strahlend an Weihnachten zeigt.