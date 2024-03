Kate Middleton: Schummelei aufgedeckt – sie muss sich entschuldigen

Es war DAS Thema des Wochenendes: Zum Muttertag hatten Kate Middleton und Prinz William ein Foto geteilt. Es zeigte die Princess of Wales mit ihren Kindern Prinz George, Prinz Charlotte und Prinz Louis. Doch schnell wurde klar: Da stimmt etwas nicht. Nun entschuldigt sich Kate öffentlich.

Auf „X“ schreibt Kate am Montagvormittag: „Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat. Ich hoffe, dass alle Feiernden einen sehr schönen Muttertag hatten. C.“

Kate Middleton entschuldigt sich für Foto-Fail

Doch was war überhaupt der Stein des Wut-Anstoßes? Kurz nachdem Kate und William das Foto auf ihren Social-Media-Kanälen hochgeladen hatten, meldeten sich gleich drei der größten Foto-Agenturen der Welt (The Associated Press (AP) Reuters, Agence France-Presse (AFP) und Getty Images) zu Wort. Die Agenturen riefen das Bild zurück.

Der Grund: An mehreren Stellen war ersichtlich, dass das Bild verändert worden war. In einem Statement hieß es: „Bei näherer Betrachtung scheint es, dass die Quelle das Bild manipuliert hat.“

Anhänger stehen hinter der Princess of Wales

So schien der Ärmel von Prinzessin Charlottes dunkelrotem Pullover bildtechnisch bearbeitet worden zu sein. Zudem fehlte an Kates Jacke ein Stück des Reißverschlusses, und auch die Haare von Charlotte wirkten seltsam abgeknickt.

Nun ist klar: Die Agenturen lagen mit ihren Vermutungen richtig. Die Anhänger jedoch stehen trotzdem zu Kate. „Es besteht überhaupt kein Grund für eine Entschuldigung. Ich hoffe, Sie hatten selbst einen schönen Tag mit den Kindern. Gute Besserung“, heißt es beispielsweise bei „X“. Oder: „Es war ein wunderschönes Foto und der ganze Trubel darüber ist albern! Ich hoffe, Sie hatten einen wundervollen Muttertag!“