Kate Middleton: Foto nach OP wird direkt gelöscht – „Es ist seltsam“

Es war das erste offizielle Foto von Kate Middleton nach ihrer schweren Operation. Gemeinsam mit ihren Kids Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ließ sich die Princess of Wales fotografieren. Die vier Royals strahlen in die Kamera, die – so heißt es in der Bildbeschreibung bei Instagram – von Prinz William höchstpersönlich betätigt wurde.

Doch nur kurz nach der Veröffentlichung auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von William und Kate kommt es zu Kontroversen. Gleich drei der größten Foto-Agenturen der Welt (The Associated Press (AP) Reuters, Agence France-Presse (AFP) und Getty Images) riefen das Bild zurück.

Diskussionen um Bild von Kate Middleton

Der Grund: Das Bild soll manipuliert sein. In einem Statement heißt es laut dem „Mirror“: „Bei näherer Betrachtung scheint es, dass die Quelle das Bild manipuliert hat“. Bei genauerer Betrachtung des Fotos sorgen gleich mehrere Stellen im Bild für Diskussionen. So scheint der Ärmel von Prinzessin Charlottes dunkelrotem Pullover bildtechnisch bearbeitet worden zu sein. Zudem fehle an Kates Jacke ein Stück des Reißverschlusses, und auch die Haare von Charlotte wirken seltsam abgeknickt.

Auf „X“, schreibt Profi-Fotograf Martin Bamford zu dem Foto: „Schauen Sie sich Prinzessin Charlottes Handgelenk genau an. Dies geschieht, wenn Sie Ebenen in Photoshop zusammensetzen. Ich spekuliere nicht darüber, warum das Foto so bearbeitet wurde, aber es ist seltsam.“

Und ein Eigentor, das sich der Palast nun schießt. So kamen nach der Bauchoperation von Kate Middleton die wildesten Gerüchte rund um den Gesundheitszustand der Princess of Wales auf. Mehrfach sah sich der Kensington Palast gezwungen, einzugreifen. Ein bearbeitetes Foto ist nun Wasser auf die Mühlen derer, die sich mit wilden Theorien im Netz äußern. Der Palast hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.