Kate Middleton: Expertin verrät – DAS ist der wahre Grund für Kates Krebs-Statement

Zwei Tage sind seit der Verkündung der Nachricht vergangen, die die ganze Welt in Aufruhr versetzte. Am Freitag (22. März) hat Kate Middleton ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht.

In Folge einer Bauchoperation Anfang des Jahres wurde bei der Ehefrau von Prinz William die lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert. Eine der besten Kennerinnen des britischen Königshauses spricht nun über den mutmaßlichen Grund, aus dem Kate Middleton ihre Diagnose ausgerechnet per Videobotschaft mit der Welt teilte.

Kate Middleton möchte sich nicht mehr verstecken

Monatelang zog sich Kate Middleton aus der Öffentlichkeit zurück. Die Gerüchteküche brodelte, der Gesundheitszustand der Herzogin blieb ungewiss. Eine Bearbeitungspanne des ersten öffentlich geteilten Fotos der Ehefrau von Prinz William brachte das Fass dann zum Überlaufen. Es wurde wild spekuliert, niemand wusste wie es Middleton wirklich erging. Die Herzogin setzte den Gerüchten dann mit einem Videostatement auf dem Instagram-Profil des royalen Ehepaares ein Ende und berichtete über die schockierende Diagnose. Middleton wird sich nun einer Chemotherapie unterziehen und bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Über den Grund, warum die Herzogin ausgerechnet eine Videobotschaft zur Übermittlung dieser Botschaft wählte, äußerte sich nun Royals-Expertin Katie Nicholl.

Katie Nicholl ist eine wahre Kennerin der Royal Family und hat Kate Middleton mehrmals persönlich getroffen. In einem Interview mit der Zeitschrift stern bezeichnet Nicholl die Herzogin nun als äußerst diszipliniert und ist sich sicher, dass ihr diese Eigenschaft auch durch die bevorstehende herausfordernde Zeit helfen wird. Die selbst aufgenommene Videobotschaft des Mitglieds der royalen Familie begründet die Biografin wie folgt: „Kate und William sind sich des öffentlichen Interesses an ihnen als Familie sehr bewusst. Das ist auch der Grund, warum Kate jetzt so ehrlich ist. Wann hat man jemals ein Mitglied der königlichen Familie gesehen, das sich so offen, verletzlich gezeigt hat?“ Kate Middleton wollte der Geheimniskrämerei der vergangenen Wochen scheinbar endlich ein Ende bereiten.

Wann Kate Middleton wieder öffentlichen Terminen beiwohnen wird, bleibt abzuwarten. Auf die Unterstützung ihrer Familie kann sich die Herzogin in diesen schweren Zeiten mit Sicherheit verlassen.