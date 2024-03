Kate Middleton: Heftige Konsequenzen nach Foto-Panne – „Da werden Köpfe rollen“

Es war ein absolutes PR-Desaster mit heftigen Auswirkungen – und jetzt sollen Konsequenzen gezogen werden! Nach der Foto-Panne rund um Kate Middleton herrscht bei den britischen Royals Alarmstufe Rot.

Mit einem süßen Familien-Foto wollte Kate Middleton nach ihrer Bauch-OP der Welt eigentlich signalisieren: „Hey, mir geht es gut!“ Doch das Gegenteil trat ein. Weil das Bild nachträglich bearbeitet wurde, entschieden sich zahlreiche Nachrichtenagenturen gegen eine Verwendung – der royale Skandal war perfekt! (wir berichteten)

Kate Middleton entschuldigte sich höchstpersönlich

Und auch Tage später nehmen die Diskussionen rund um das Foto kein Ende. Die Royals stecken in einer echten Krise. Wie ein Korrespondent aus London der Zeitschrift „Gala“ betont, geht es um die „Glaubwürdigkeit des Palastes“ – denn diese ist nach dem PR-Debakel ordentlich ins Wanken geraten.

„Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat. Ich hoffe, alle Feiernden hatten einen schönen Muttertag“, entschuldigte sich Kate höchstpersönlich im Netz für die Foto-Bearbeitung.

„Da werden Köpfe rollen“

Doch damit ist das Thema längst nicht vom Tisch. „Das ist eine schlimme Panne, die auch die Glaubwürdigkeit des Palastes und damit der gesamten Königsfamilie in Zweifel zieht!“, erklärt „Gala“-Adelsexperte Arndt Striegler. Er betont: „Die Sache ist sehr ernst. Da werden Köpfe [in der Pressestelle, Anm. d. Red.] rollen.“

Seit dem Skandal-Foto soll es zudem einige Treffen gegeben haben. Vielen Briten soll Kate eher leidtun. „Das letzte, was sie jetzt braucht, ist neue Aufregung und Anfeindungen. Die Menschen in Großbritannien haben ihr dieses Malheur längst verziehen, zumal sich Kate auch gleich entschuldigt hat. Das macht sie menschlich und bringt Sympathien“, ist sich der Royals-Experte sicher. Am Ende des Tages sind eben auch Prinzessinnen ganz normale Menschen…