„Kampf der Realitystars“: Calvin lässt die Liebesbombe platzen

In der aktuellen Staffel von „Kampf der Realitystars“ sorgten Calvin Kleinen (32) und die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin Elsa Latifaj (18) für reichlich Gesprächsstoff. Neben lockeren Flirt-Offensiven, tiefen Blicken und heißen Spielen unter der Bettdecke, fragen sich die Fans: Was ist zwischen Calvin und Elsa nach der Show passiert?

Auf Instagram steht der TV-Casanova nun Rede und Antwort…

„Kampf der Realitystars“: Was wurde aus Calvin und Elsa?

Reality-Sternchen Calvin stellte sich kürzlich den Fragen seiner Follower auf Instagram. Auf die Frage, was aus ihm und Elsa geworden sei, antwortete er unverblümt: „Joa, nichts!“. Seit dem Vorfall in der Sala haben sich die beiden nicht mehr persönlich gesehen, obwohl sie gelegentlich noch Nachrichten austauschen. „Da ist einfach nichts draus geworden, ich will da auch nicht weiter ins Detail gehen“, erklärte der „Temptation Island“-Star weiter.

+++ „Kampf der Realitystars“: Eklat zwischen Kandidaten – RTL2 zieht harte Konsequenz +++

Ernste Absichten hatte Calvin außerhalb der RTL2-Show keine gehabt. „Sie wäre mir zu jung gewesen“, gesteht der 32-Jährige. Trotzdem möchte er eine wichtige Sache klarstellen. Der Rapper findet, dass Elsa bei „Kampf der Realitystars“ oft einseitig dargestellt wurde: „Sie wird ja nur komplett hohl gezeigt. Sie hat natürlich auch noch ein paar andere Seiten (…) und man kann auch gute Gespräche mit ihr führen, Aleks (Petrovic) und ich haben auch oft gute Gespräche mit ihr gehabt. Sie ist halt nicht nur das, was man da von ihr sieht.“

Wie wird sich Calvin in der RTL2-Show weiterhin schlagen und wird er am Ende sogar den Jackpot von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen können? Es bleibt spannend!

„Kampf der Realitystars“ wird jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Für diejenigen, die nicht warten möchten, ist die Sendung bereits vorab auf RTL+ verfügbar.