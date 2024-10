Kai Pflaume: Die Nachricht kam kurz nach „Wer weiß denn sowas?“

Kai Pflaume und Co. sind wieder da. Und erfolgreich wie eh und je. Dass die Quizformate in der ARD wie geschmiert laufen, ist mittlerweile keine Überraschung mehr. Millionen schalten ein, wenn um 18 Uhr in Shows wie „Gefragt – Gejagt“ oder „Wer weiß denn sowas?“ die klügsten Köpfe des Landes gegeneinander antreten. Das liegt auch an sympathischen Moderatoren wie beispielsweise Kai Pflaume.

Und so dürfte sich die Sportskanone in Halle an der Saale auch riesig gefreut haben, sollte ihn am Freitagmorgen (11. Oktober 2024) die Nachricht von den aktuellen Quoten erreicht haben. Die waren, wie das Branchenmagazin „DWDL“ nun berichtet, wieder einmal ziemlich gut. 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Donnerstagabend um 18 Uhr Kai Pflaumes „Wer weiß denn sowas?“ ein.

Kai Pflaume und „Wer weiss denn sowas?“ auf Erfolgskurs

Damit durfte sich die ARD über einen Marktanteil von 18,4 Prozent freuen. Ähnlich groß dürfte aber auch die Freude im ZDF ausfallen. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigte nämlich um 18.05 Uhr die Krimi-Reihe „SOKO Stuttgart“, konnte damit 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Eine starke Quote von 19,8 Prozent.

++ „Bauer sucht Frau“: Kandidat muss Hoffest abbrechen – „War wirklich schlimm“ ++

Die meistgesehene Sendung des Tages stellte jedoch wieder die ARD. „Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm“ konnte nicht nur mit Hochspannung, sondern auch mit guten Zahlen überzeugen. 5,52 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr den ARD-Film mit Marlene Morreis als Streifenpolizistin Ida Sörensen ein. Ein Marktanteil von 23 Prozent im Gesamtpublikum.

Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnte die „Tagesschau“ den Tagessieg einfahren. 0,81 Millionen schalteten um 20 Uhr ein. Ein Marktanteil von 18,6 Prozent. Direkt dahinter: der RTL-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. 0,62 Millionen wollten die Abenteuer von Jo Gerner und Co. sehen. Ein Marktanteil von 15,5 Prozent.