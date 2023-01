Kabel 1: Starkoch verrät im TV – „Habe eine Abmahnung gekriegt von der Chefredaktion“

Ihm ist wirklich kein Rezept zu sonderbar. Dirk Hoffmann ist DER Koch in der Kabel-1-Show „Abenteuer Leben“. Stets ab 16.55 Uhr versucht sich der Starkoch in seiner Rubrik „Gaumenschmaus oder Gaumengraus“ an den irrsten Rezepten aus dem Netz.

Ob Bananenkuchen mit Hackfleisch, Pommes-Pizza oder panierte Bratwurstschnitzel: Der Kabel-1-Koch hat sich schon an jedem noch so irren Rezept versucht. Auch am Montag (16. Januar) kochte der Hoffmann, wie er bei „Abenteuer Leben“ liebevoll genannt wird, an einem Netz-Rezept. Es gab Krautsalat-Gyros-Auflauf.

Kabel-1-Koch Hoffmann bekommt Ärger von der Chefredaktion

Klingt zunächst einmal gar nicht so wild, doch so ganz zuzusagen schien das Rezept dem Kultkoch nicht. Zu wenig Würze stellte Hoffmann schnell fest. „Schöne magere Schnitzel vom Schwein“, schwärmte Hoffmann zu Beginn noch über die Gyros-Zubereitung. Doch als es dann an die Gewürze ging, hätte der Koch gerne nachgeholfen. Durfte er aber nicht. Ansage von ganz oben.

„Würzen tun wir es jetzt gleich hier auf dem Brett. Laut Rezept kommt Oregano da rein, bißchen Salz und Pfeffer. Naja. Der Grieche würde da noch einiges mehr würzen. Wahrscheinlich ein bißchen Paprika, ein bißchen Kreuzkümmel… aber, ich habe eine Abmahnung gekriegt von der Chefredaktion. Ich soll mich konsequent an die Internet-Rezepte halten“, so der Starkoch. Wie ernst er das gemeint hat? Das bleibt wohl Hoffmanns Geheimnis.

Aber der Ärger ist ja auch irgendwie verständlich, schließlich sollen die drei Test-Esser am Ende das realistische Geschmackserlebnis genießen dürfen und nicht Hoffmanns Verbesserungen. Doch wie kam der irre Auflauf an? Das Fazit der Test-Esser: „Gut gedacht, bißhen laff gemacht.“ Naja, das war ja zu erwarten. Hätte der Hoffmann doch besser mal nachgewürzt. So wurde der Krautsalat-Gyros-Auflauf zum Gaumengraus. Oder wie es Hoffmann selbst ausdrückt: „Ein Skandal. Das Ding ist ja absoluter Mist.“