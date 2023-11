RTL-Star Julian F.M. Stöckel trauert: „Du hast mir die Welt gezeigt“

Er steht für Spaß, Unterhaltung und schonungslose Kommentare. Wenn Julian F.M. Stöckel in der Öffentlichkeit auftritt, zieht er die Blicke gerne auf sich. Entweder mit seinen extravaganten Outfits, auffälligem Make-up oder mit seinem losen Mundwerk.

Der RTL-Dschungelcamp-Star wird für seine freche Klappe gleichermaßen geliebt und gehasst. Doch der Moderator und Entertainer kennt auch ruhige Momente, die ihn emotional und nachdenklich werden lassen.

Florian F.M. Stöckel: Allerheiligen ist für ihn ein besonderer Tag

Der erste November wird in vielen Bundesländern als kirchlicher Feiertag begangen, um den Toten zu gedenken. Vielen Menschen ist der Hintergrund des freien Tags nicht bewusst. Riesig ist der Spaß, der sich in der Nacht davor zu Halloween bietet. Kinder gehen in Geister- und Vampirkostümen von Tür zu Tür, um Süßes erbeuten. Auch Erwachsene lieben es, auf Mottopartys in gruselige Outfits zu schlüpfen und die Sau rauszulassen.

Doch Julian F.M. Stöckel ist nicht nach Feiern zumute, denn für ihn hat Allerheiligen eine ganz besonders tiefe Bedeutung, allerdings im Privatleben: Am 1. November 1983 ist das Geburtsdatum seines allerbesten Freundes Jonathan C. Nevermann.

Florian F.M. Stöckel schickt Energie ins Universum

Leider ist Nevermann 2010 verstorben, er hätte in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert, und Julian F.M. Stöckel vermisst ihn sehr. In einem sehr intimen Post auf Instagram erinnert Stöckel an seinen Wegbegleiter, mit dem ihm nur Gutes zu verbinden scheint.

„Du hast mir die Welt gezeigt, du hast mir die Leichtigkeit des Seins nahegebracht…Du warst ein so wundervoller Mensch…“, schreibt Stöckel in der öffentlichen Nachricht seinen geliebten Freund.

Und weiter: „Ich hoffe, dass du Hannelore Elsner in den himmlischen Gefilden kennengelernt hast. Ihr würdet euch wunderbar verstehen. Ich schicke dir all meine Energie ins Universum und hoffe, dass sie dich findet.“ Selten erlebt man den Reality-TV-Star so bewegt und emotional.

