Jürgen Vogel: Kurz nach ZDF-Krimi steht es fest

Am Freitagabend (6. September) war Kriminalhauptkommissar Robert Heffler, gespielt von Jürgen Vogel, im ZDF wieder auf Verbrecherjagd – und das sehr erfolgreich, wie sich nur wenige Stunden später herausstellen sollte.

Die Ausstrahlung der Folge „Der letzte Trip“ der Krimi-Serie „Jenseits der Spree“ besorgte dem ZDF am Freitag grandiose Quoten. Der Krimi mit Jürgen Vogel räumte für das Zweite Deutsche Fernsehen den Tagessieg ab.

Jürgen Vogel: ZDF-Krimi räumt ab

Seit 2021 ermittelt der bekannte deutsche Schauspieler Jürgen Vogel als Robert Heffler in der Krimi-Serie „Jenseits der Spree“. Seine Rolle ist ein alleinerziehender Vater von drei Töchtern, der sich in den Innendienst hat versetzen lassen. Wegen Personalmangels muss der Kriminalhauptkommissar dennoch immer wieder auf die Straße.

„Seine kumpelhafte Art und langjährige Erfahrung machen den empathischen Kommissar dabei zu einem wertvollen, effektiven und unersetzlichen Ermittler“, schreibt das ZDF über die Figur des Robert Heffler.

Am Freitagabend strahlte das ZDF die Wiederholung der vierten Folge aus Staffel eins aus. Bei „Der letzte Trip“ geht es um einen Mord an einem Mann, der eine Grauzone im Gesetz ausnutzte und legal ein LSD-Derivat vertrieb.

ZDF-Krimis an der Spitze

Die Folge kam offenbar gut bei den Zuschauern an. 4,12 Millionen Menschen (19,8 Prozent Marktanteil) saßen am Freitagabend vor ihren TV-Geräten und sahen Jürgen Vogel als Ermittler Robert Heffler. Keine TV-Sendung wurde am Freitag häufiger gesehen. Knapp dahinter landete die ARD-Tagesschau mit 3,94 Millionen Zuschauern.

Und auch die Krimiserie „Letzte Spur Berlin“ konnte danach noch ordentlich abräumen. 3,66 Millionen (17,5 Prozent Marktanteil) Zuschauer sahen die ZDF-Serie mit Oliver Radek und Mina Amiri.