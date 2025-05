ZDF: Es ist offiziell – Sebastian Ströbel wechselt den Sender

Wenn es in den Alpen brenzlig wird, ist er zur Stelle: Markus Kofler, Leiter der Bergrettung und Publikumsliebling der gleichnamigen ZDF-Serie. Gespielt wird der charmante Retter von Sebastian Ströbel, der seit Jahren zum festen Inventar der Erfolgsserie gehört. Millionen schalten ein, wenn er zwischen Lawinengefahr und Beziehungschaos den Überblick behält.

Doch während sich seine Serienfigur weiterhin mutig in den Einsatz stürzt, deutet sich beim Schauspieler selbst eine neue Richtung an – beruflich wie genretechnisch. Denn bald ist Ströbel nicht mehr nur in Sachen Bergrettung unterwegs!

ZDF-Star Sebastian Ströbel bekommt neue Serie

Erst kürzlich machte „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel einen Abstecher zu „Germany’s Next Topmodel“. Jetzt steht der Schauspielstar vor dem nächsten Karrieresprung. Statt auf steile Felsen zu klettern, könnte er bald auf Verbrecherjagd gehen. Wie RTL nun gegenüber dem Medienportal „DWDL“ bestätigte, bekommt Ströbel eine eigene Krimireihe – als Teil der erfolgreichen Primetime-Schiene „Tödlicher Dienst-Tag“.

Die Reihe läuft regelmäßig dienstags und punktet mit Formaten wie „Alpentod“ oder „Dünentod“ mit bis zu drei Millionen Zuschauern pro Folge. Nun soll auch Ströbel in einem eigenen Spin-off mitmischen.

Sebastian Ströbel: Wann starten die Dreharbeiten?

Konkrete Details zur Rolle sind noch streng geheim. Doch es gilt als wahrscheinlich, dass Ströbel erneut als Ermittler vor der Kamera stehen wird. Ebenfalls nicht bekannt ist, wann die Dreharbeiten starten oder wer an seiner Seite spielen wird. Produziert wird die neue Serie von der Firma „NdF“, den Fans bestens bekannt als Macher von „Die Bergretter“ und „Der Bergdoktor“.

++ auch interessant: „Bergdoktor“-Star spricht Klartext – „Nicht verrückt machen“ ++

Mit seiner neuen Serie schließt sich der TV-Kreis für Ströbel. Bereits zwischen 2010 und 2012 überzeugte er in der RTL-Serie „Countdown – Die Jagd beginnt“ als Kriminalhauptkommissar Jan Brenner.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Übrigens: Die Dreharbeiten zur 17. Staffel von „Die Bergretter“ laufen bereits, die Ausstrahlung ist im Herbst 2025 geplant. Zudem steht auch eine Dokumentation mit Sebastian Ströbel für das ZDF in den Startlöchern, in der er die Antarktis erkunden wird.